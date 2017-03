Auch im Südwesten sind wieder vermehrt sogenannte Dachhaie unterwegs. Hausierende Handwerker mit einem Ziel: möglichst viel Kasse machen. Ihre Masche ist einfach. Sie suchen sich ältere Hausbesitzer aus, meist auf dem Land, und bieten ihnen an der Haustür sehr freundlich ihre "Dienste" an. Angeblich haben sie gesehen, dass das Dach unbedingt repariert werden muss. Die Kosten? Kein Problem, ein Sonderangebot. Doch wer sich darauf einlässt, dem steigen die reisenden Handwerker aufs Dach, verursachen riesige Kosten und hinterlassen oft schlampig ausgeführte Arbeiten. Betrogen und getrickst wird auf vielfältigste Art und Weise. Marktcheck zeigt, welche Maschen die unseriösen Handwerker an den Tag legen und wie sich Hauseigentümer davor schützen können.