Haarige Täuschung Wenn uns Echtfell als Kunstpelz verkauft wird

Ob auf Mütze oder Mantel, modische Fell-Applikationen sind aus der Wintermode kaum mehr wegzudenken. Überraschend aber: selbst wer Kleidung mit Kunstpelz kaufen will, bekommt teilweise echtes Fell untergejubelt. Marktcheck macht den Test und sieht sich in verschiedenen Läden in der Stuttgarter Innenstadt um. Gekaufte Produkte werden in einem Reutlinger Labor überprüft. Gefunden wird echtes Fell, ohne entsprechende Kennzeichnung. Wie lässt sich die Täuschung erkennen?

Dabei lehnen viele Verbraucher aus Tierschutzgründen echten Pelz ab. Aber irgendwo müssen die vielen verkauften Felle ja landen: Etwa doch an unserer Kleidung - und wir merken es gar nicht? Gemeinsam mit Tierschützer Frank Schmidt sehen wir uns in verschiedenen Läden und Einkaufszentren in Stuttgart um. Bei unserer Stichprobe stoßen wir mehrfach auf Pelzmäntel und Felljacken, die verdächtig echt aussehen. Allerdings fehlt die vorgeschriebene Kennzeichnung.

Um ganz sicher zu gehen, bringen wir die eingekauften Sachen ins Prüflabor der Hochschule Reutlingen zu Textil- und Faserforscher Kai Nebel. Bereits nach wenigen Minuten steht das Ergebnis fest: Bei allen Proben handelt es sich eindeutig um echte Haare. Ihre Charakteristik erkennt man unterm Mikroskop sehr genau an der Schuppenstruktur. Eine synthetische Faser hat dagegen in der Regel eine sehr glatte, glänzende Oberfläche und keine Schuppen in Querrichtung. Das eindeutige Ergebnis überrascht: Unsere Kleidungsstücke wurden also alle mit Echtpelz verkauft, doch die Kunden werden darüber nicht aufgeklärt. So werden Verbraucher immer wieder zu Pelzträgern, ohne es zu wissen.