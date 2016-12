Glühwein, Schnaps & Zimtplätzchen Ernährungsmythen rund um Weihnachten

Weihnachten, für viele das Fest der Liebe, der Geschenke und des guten Essens. Gans, Klöße, fettige Soße: das schlägt auf den Magen. Aber kein Problem, mit einem Schnaps kommt die Verdauung in Schwung und das Völlegefühl verschwindet. Doch das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Und wer hätte gewusst, dass Zimtsterne, wenn man zu viel davon nascht, ein Gesundheitsrisiko sind. Mit solchen Ernährungsmythen klärt Marktcheck auf.

Der Körper hat eine tolle Funktion: Wenn es kalt wird, dann werden lebenswichtige Organe wie Herz und Leber stark durchblutet - gleichzeitig wird die Durchblutung dort reduziert, wo man das Blut nicht so dringend braucht. Wenn es nun aber kalt ist und wir Glühwein trinken, hebeln wir diesen Mechanismus aus: Denn Glühwein erweitert aufgrund des Alkoholgehaltes die Gefäße in den Händen und Füßen. Das ist zu Beginn sehr angenehm, weil Hände und Füße warm werden - tatsächlich wird aber Wärme von den inneren Organen abgezogen, die wir anschließend über die Haut verlieren. Fazit: Am Ende frieren wir sogar noch mehr.