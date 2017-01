Gesunde Ernährung trotz Nitrat Zitronensaft hilft gegen krebserregende Stoffe

Pflanzen nehmen Nitrate als Nährstoffe auf, deshalb wird in der Landwirtschaft häufig damit gedüngt - zum Beispiel in Form von Gülle. Nehmen die Pflanzen nicht allen Dünger auf, gelangen die Nitrate in Gewässer oder die Luft und bringen dort das ökologische Gleichgewicht durcheinander. Entstehende Treibhausgase beeinträchtigen zudem das Klima.