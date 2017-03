Geplantes Fahrverbot in Stuttgart Dieselautos nachrüsten statt verkaufen?

Geplantes Fahrverbot in Stuttgart

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat im Zusammenhang mit der Diskussion um Fahrverbote am Mittwoch vermutlich keine neuen Freunde gewonnen: Sein Ministerium hat Dieselbesitzern geraten, ihre Autos einfach woanders zu verkaufen – im Süden Württembergs oder in Baden zum Beispiel. Ist das wirklich die einzige Lösung?

Fragen an SWR-Wirtschaftsredakteur Christof Gaißmayer

Ziemlich frustrierend ist die Lage derzeit für alle, die einen älteren Diesel verkaufen wollen. Das betrifft alle Fahrzeuge bis einschließlich der Abgasnorm Euro 5. Denn angesichts der Diskussion um Fahrverbote in Stuttgart und anderen Städten ist ein Diesel in vielen Regionen wenn überhaupt nur noch mit Preisabschlägen loszuwerden.

Stuttgart will mit Fahrverboten für bessere Luftqualität sorgen.

Dabei stecken derzeit nicht nur private Autoverkäufer, sondern auch die Autohändler in der "Dieselfalle". Die Profis rechnen mittlerweile mit einem Millionenschaden, denn sie befürchten, auf ihren gebrauchten Dieselautos sitzen zu bleiben. Und das Problem wird wohl noch größer, weil in den nächsten Monaten noch mehr ältere Diesel als Leasingrückläufer auf die Höfe der Händler rollen. Die Zahl der schwer verkäuflichen Fahrzeuge dürfte deshalb noch größer werden. Das hat entsprechend negative Auswirkungen auf die Preise.

Allerdings sind einige Experten skeptisch. Sie sagen, eine Nachrüstung für alle Diesel sei unmöglich. Am ehesten werde es bei den größeren Modellen gehen, denn es müsse genug Platz sein - zum Beispiel für die sogenannten AdBlue-Tanks und die anderen Teile, die bei einer Nachrüstung von Euro 5 auf Euro 6 verbaut werden müssen. Es wird also an Lösungen gearbeitet, noch ist aber nichts sicher.