Gehaltsunterschiede Was verdienen Sie? Und wie viel Ihr Chef?

Was verdienen Sie? Und wie viel Ihr Chef?

Die Einkommensschere geht besonders in Dax-Unternehmen weiter auseinander.

Die anhaltenden Gewinnzuwächse deutscher Großkonzerne schlagen sich auch in den Gehaltskonten ihrer Topmanager nieder. Das Handelsblatt hat recherchiert, wie groß die Verdienstunterschiede zwischen den Chefs einzelner Dax-Unternehmen und deren Mitarbeitern sind.

Die maßloseste Spreizung findet man im Südwesten bei einer Firma in Baden-Württemberg: Der Chef von HeidelbergCement verdient 190-mal so viel wie seine Mitarbeiter. Das klingt unglaublich und nach einem Rechen-Fehler. Aber der enorme Unterschied kommt daher, dass die Angestellten bei HeidelbergCement im Schnitt 44.000 Euro im Jahr verdienen. Das ist sehr wenig für einen Dax-Konzern - nur bei der Deutschen Post verdienen die Mitarbeiter noch schlechter.

Dagegen bekommt das Team von SAP geradezu paradiesische Gehälter: Dort liegt der Durchschnitt bei 121.000 Euro im Jahr. Das hat zur Folge, dass der Chef von SAP "nur" 118-mal so viel verdient wie seine Mitarbeiter - obwohl er der bestbezahlteste Dax-Vorstand in Deutschland ist. Der Boss von BASF verdient 53-mal so viel wie seine Mitarbeiter, der Chef von Daimler bekommt das 120-fache.