Gefahr durch Zecken Vorsicht vor den kleinen Plagegeistern

Die Zahl der von den kleinen Blutsaugern übertragenen Krankheiten wie FSME und Borreliose steigt seit Jahren rapide an. Eine kleine Haurötung an der Stichstelle ist dabei oft das Zeichen für eine Borreliose. Aber nicht immer kommt es zu dieser Rötung und Borreliose-Symptome können auch erst Jahre später auftreten. Wie aber kann man sich schützen? Und was sollte man nach einem Zeckenbiss unternehmen? Marktcheck-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann klärt darüber auf, inwieweit eine Impfung schützt und wie man eine Zecke richtig entfernt.