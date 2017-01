Für wen es sich lohnt Technik mieten statt kaufen

Was bei Autos oder für Werkzeug schon lange üblich ist, gibt es neuerdings auch für Elektronikprodukte und Haushaltsgeräte: Man kann sie anmieten. Doch wann rechnet sich das?

Seit kurzem lassen sich Haushaltsgeräte und Fernseher auch mieten.

Vorreiter für Miet-Technik war im Dezember der Versandhändler Otto. Seit kurzem hat die Elektronikkette Media Markt auf ihrer Online-Plattform nachgezogen. Rund 500 Produkte hat Media Markt in der momentanen Miet-Testphase im Angebot: vom Smartphone über Laptop, Fernseher und Kamera, bis hin zur Drohne oder Saugroboter. Die Auswahl bei Otto now ist noch größer, hier kann man auch Hausgeräte wie Kühl-Gefrier-Kombinationen oder Sportgeräte, wie zum Beispiel E-Bikes, anmieten.

Smartphone oder Luxus-TV einfach online mieten

Auch den letzte Schrei in Sachen Smartphone kann man nun mieten.

Das Mietmodell bietet sich für all jene an, die ein bestimmtes Gerät für einen bestimmten Zeitraum haben wollen und es nicht länger benötigen. Interessant ist das Ganze auch für Kunden, die gerne mal ein besonders gutes, technisch hochwertiges Equipment benutzen wollen, momentan aber nicht so viel Geld ausgeben wollen oder können.

Welcher Fußballfan hätte nicht gerne zur nächsten Weltmeisterschaft einen tollen, ultra-hochauflösenden Fernseher? Der darf dann auch ein bisschen größer sein. Für den Rest des Jahres tut es aber weiterhin der alte. Jetzt kann man also den Luxus-TV einfach online mit einem entsprechenden Vertrag mieten. Der Fernseher wird kostenlos geliefert und abgeholt. Die Kosten pro Monat belaufen sich auf etwa fünf bis zehn Prozent des Kaufpreises.

Das Mietmodell funktioniert auch mit einer hochwertigen Kameraausrüstung für eine größere Reise. Und es bietet sich an, wenn man das neueste Smartphone oder einen modernen Saugroboter mal auf Herz und Nieren testen will.

Was erwarten die Technik-Anbieter von der Online-Vermietung?

Warum nicht mal einen Saugroboter mieten?

Die Kunden sind durch das zweiwöchige Rückgaberecht im Internethandel anspruchsvoller geworden. Denn jeder Besteller hat das Recht, einen im Internet gekauften Artikel innerhalb von zwei Wochen zurückzugeben - ohne Angabe eines Grundes. Der stationäre Handel hat sich dieser Praxis häufig angepasst und gewährt ebenfalls ein großzügiges Rückgaberecht.

Doch dieses Recht wird nicht selten missbraucht. Kunden bestellen beispielsweise Ware, um sie nach kurzem Gebrauch - teils beschädigt - wieder zurückschicken. Das beschert dem Handel hohe zusätzliche Kosten. Alleine in Deutschland kommt so ein dreistelliger Millionenbetrag zusammen. Mit gemieteten Sachen gehen Kunden dagegen in der Regel pfleglicher um. Das macht die Aufarbeitung weniger aufwendig bzw. teuer.

Mit dem Mieten soll zudem ein neues Geschäftsmodell etabliert werden, mit dem sich der stationäre Handel gegen Online-Riesen wie Amazon wehren kann. Denn die haben eine solche Mietoption - noch - nicht im Angebot.

Das sollten Kunden beim Technik-Mieten beachten

Bares Geld lässt sich nur bei kurzzeitigem Mieten sparen.

Generell gibt es bei den Anbietern ein paar kleine, aber feine Unterschiede. Media Markt verlangt eine Mietdauer von mindestens einem Monat, bei Otto now muss man hingegen mindestens drei Monate anmieten. Dafür bietet Otto now günstigere Mietsätze: Sie liegen hier bei etwa fünf Prozent des Gesamtwertes, während Media Markt etwas zehn Prozent monatlich verlangt.

Für einen Fernseher im Wert von 800 Euro sind bei Otto also 40 Euro, bei Media Markt 80 Euro monatlich fällig. Bei Otto wird der Mietpreis zudem nach zwölf und nach 24 Monaten nochmal billiger. Dafür sind die Waren bei Media Markt versichert.

So oder so ist das Mieten nur für einen sehr begrenzten Zeitraum lukrativ. Das heißt beim Fernseher für 800 Euro, dass sich nach zehn Monaten das Mieten bei Media Markt nicht mehr lohnt. Besser sieht es bei Otto now aus, weil da der Mietpreis immer weiter sinkt, je länger die Miete dauert. Aber auch hier ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem Kaufen besser wäre. Zudem ist die Auswahl an verfügbaren Mietgeräten bisher noch gering, und es gilt nicht die beim Verkauf vorgeschriebene zweijährige Gewährleistung.

Fazit:

Mieten kann auch bei Elektronik und Haushaltsgeräten eine echte Alternative sein, wenn man sich nicht langfristig binden oder einfach mal was ausprobieren will. Das ganze Technik-Leben auf Miete umzustellen, lohnt sich aber nicht.