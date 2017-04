FSME und Borreliose Auch Auwaldzecken übertragen Erreger

Zecken sind eklig und gefährlich: Sie übertragen Borreliose und FSME, eine Hirnhautentzündung, die richtig schlimm werden kann. Neben dem Gemeinen Holzbock überträgt eine weitere Zeckenart FSME.

Auwaldzecken: links das Weibchen, rechts das Männchen

Wissenschaftler von der Universität Hohenheim haben herausgefunden, dass noch eine zweite Zeckenart, FSME - Frühsommer-Meningoenzephalitis - übertragen kann.

Gespräch mit Stefanie Peyk, SWR Umwelt und Ernährung

Was ist das für eine Zeckenart, die, neben dem Gemeinen Holzbock, auch FSME überträgt?

Die Art, um die es hier geht, ist die Auwaldzecke. Sie galt bisher nicht als Überträger von FSME-Viren. Aber jetzt wurden die Viren auch bei ihr nachgewiesen. Es ist nicht klar, ob die Auwaldzecken erst kürzlich neu zum Überträger geworden sind oder ob sie schon länger mögliche FSME-Überträger sind - und das bisher nur noch nicht bekannt war. Auf jeden Fall ist klar: Wir müssen uns vor einer weiteren Zeckenart in Acht nehmen.

Die Stadien von Ixodes, dem Holzbock: unten links die Larve, daneben die Nymphe, unten rechts das Männchen und oben das Weibchen

Im Gegensatz zum Holzbock ist die Auwaldzecke schon früh im Jahr aktiv und bleibt auch länger, bis in den Winter hinein aktiv. Sie kommt mit niedrigeren Temperaturen klar. Das heißt, theoretisch könnte uns die Auwaldzecke über eine längere Zeit im Jahr gefährlich werden.

Die gute Nachricht ist: Auwaldzecken stehen nicht so auf Menschen. Sie mögen lieber Tiere. Das heißt also, auch wenn die Auwaldzecken das Virus übertragen können, allzu häufig kommt das nicht vor. Und egal, welche Zecke das FSME-Virus überträgt - ob Holzbock oder Auwaldzecke - eine Impfung schützt in beiden Fällen.

Die Auwaldzecke kommt auch in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg vor - aber nicht so flächendeckend wie der Holzbock. Zum Beispiel gibt es die Auwaldzecke im Hardtwald bei Karlsruhe und im Schönbuch.

Zeckengefahr besteht längst nicht mehr nur im Sommer. Woran liegt das?

Vorsicht Zecke!

Die Zecken sind generell immer öfter schon früh im Jahr aktiv. Das hat mit milden Wintern zu tun und mit einem frühen Frühling. Sobald die Temperaturen mehrere Tage über sieben Grad liegen und es nachts nicht zu sehr abkühlt, werden die Zecken aktiv. Aufgrund des Klimawandels kann es sein, dass die Zecken in immer längeren Zeiträumen aktiv sind und uns ab und zu auch stechen.

Trotzdem besteht kein Grund zur Panik. Die Zahl der FSME-Erkrankungen schwankt deutschlandweit immer etwa zwischen 200 und 500, bleibt also nach wie vor im Rahmen.

FSME-verseuchte Zecken sind immer häufiger Richtung Norden zu finden. Wie erklären sich die Forscher diese Ausbreitung des Erregers?

Da rätseln die Wissenschaftler noch. Sie wissen nur, es gibt die FSME tatsächlich auch in Niedersachsen und nahe der holländischen Grenze. Außerdem kommen die Zecken auch in Gärten und Parks vor. Wahrscheinlich werden sie einfach von Tieren in die Gärten gebracht. Das heißt, wer das Haus verlässt, betritt Zeckengebiet. Fast überall, wo es grün ist, kann es auch Zecken geben. Vor allem, wenn der nächste Wald nicht allzu weit entfernt ist.

Wie kann sich der Mensch - und vor allem Kinder - vor Zecken und speziell vor der Auwaldzecke schützen?

Wer gerne draußen ist, sollte hinterher auf Haut und Kleidung nach Zecken suchen

Am besten ist es, sich gar nicht erst stechen zu lassen. Im Grünen also möglichst lange Hosen tragen und feste Schuhe. Nach dem Joggen oder nach der Gartenarbeit sollte man sich am ganzen Körper gründlich nach Zecken absuchen. Es kann sein, dass sie noch auf der Kleidung hängen und noch gar nicht gestochen haben. Wenn die Zecke bereits gestochen hat, dann möglichst schnell entfernen.

Die Erreger der sogenannten Borreliose, die ja auch übertragen werden können, überträgt eine infizierte Zecke erst nach Stunden. Da hat man also etwas Zeit. Wer doch an Borreliose erkrankt, dem helfen Antibiotika. Bei der FSME nutzen Antibiotika nichts, da die FSME von Viren ausgelöst wird. Davor kann man sich nur mit einer Impfung schützen. Die Impfung empfehlen Ärzte allen, die in sogenannten FSME-Risikogebieten leben.

Impfen, vor allem gegen FSME - welche Empfehlung gibt es dazu?

Die Empfehlung ist, in allen FSME-Risikogebieten sollten sich alle impfen lassen, die regelmäßig in Gefahr sind, von Zecken gestochen zu werden. Was Risikogebiete sind, dafür gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) Jahr für Jahr eine Karte heraus.

In Baden-Württemberg sind es praktisch alle Landkreise. Besondere Hot-Spots sind der Kreis Calw, der Kreis Freudenstadt-Pforzheim, der Bodenseekreis, der Kreis Konstanz - aber auch der Zollern-Alb-Kreis, die Kreise Sigmaringen und Rottweil, der Ortenaukreis und Emmendingen. Also wo man hinblickt, fast alle. In Rheinland-Pfalz sind es nur einzelne Ecken.

Nicht nur Zecken übertragen den Erreger. Letztes Jahr gab es einen Fall, in dem sich Menschen über Ziegen-Rohmilch mit FSME angesteckt haben. Wie kann das passieren?

Rainer Oehme, Biologe, vom Landesgesundheitsamt - mit einer tiefgefrorenen Probe Ziegenrohmilchkäse, darin FSME-Erreger

In dem konkreten Fall haben ein Vater und ein Sohn auf einem Ziegenhof in Zwiefalten bei Reutlingen Ziegen-Rohmilch getrunken und Rohmilchkäse gegessen - und sind daraufhin erkrankt. Der Übertragungsweg dürfte dabei so aussehen: Mit FSME infizierte Zecke sticht Ziege und überträgt die Erreger auf das Tier. Die Ziege ihrerseits gibt die Erreger über die Milch an die Menschen weiter - so muss es gelaufen sein.

Die Wissenschaftler sind von dem Fall fasziniert, weil sie hier Detektiv spielen konnten: Sie haben in der Gegend eine Zecke mit Erregern entdeckt, sie haben die Infektion bei den Ziegen nachgewiesen und sie haben die Erreger im Rohmilchkäse gefunden. Jetzt können sie zum Beispiel untersuchen, ob sich der Erreger in der Ziege verändert. Für uns Verbraucher ist die Botschaft: Eine Übertragung über Rohmilch kommt nur sehr selten vor - ist also unwahrscheinlich. Wer sicher gehen will, sollte pasteurisierte Milch trinken. Die ist frei von FSME-Erregern.