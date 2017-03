Frühjahrs-Check fürs Auto Was muss sein, was kann man sich sparen?

Was muss sein, was kann man sich sparen?

Jetzt werben Auto-Werkstätten wieder mit "Frühjahrs-Checks". Doch wie gut sind die Angebote? Was wird dabei eigentlich gemacht? Und was kann ich selbst tun, damit mein Auto fit für den Frühling ist?

Marktcheck hat getestet, was die sogenannten Frühjahrs-Checks taugen und auf was man achten sollte. Zusammen mit einem Prüfingenieur wurde ein Peugeot für den Test vorbereitet: Die Scheibenspritzdüse ausgehängt, an den Kennzeichen defekte Leuchten eingesetzt und an einem Rad der Reifendruck gesenkt. Fehler, die die Werkstätten bei einem Frühjahrs-Check finden und auch gleich ausbessern sollten.