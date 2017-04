Fremde Mikroorganismen Wie gefährlich ist Saharastaub?

Saharastaub wird seit Jahrhunderten zu uns geweht. In den Alpen wurde jetzt zwischen Schnee und Eis konservierter Sand untersucht - und widerstandsfähige Pilze und Bakterien gefunden.

Anders ist das in den Alpen, wo der Sand in Schnee und Eis konserviert wird. 2014 wurde sehr viel Saharasand zwischen zwei Schneeschichten gespeichert.

Jetzt soll erforscht werden, ob von diesen Mikroorganismen Gefahren ausgehen und wie man möglicherweise Schutzmaßnahmen ergreifen könnte. Die Frage lautet: Was könnten schädliche Mikroorganismen aus Afrika bei Pflanzen, Tieren und Menschen in Europa anrichten? In trockeneren Regionen der Welt konnte nachgewiesen werden, dass Saharastaub Pflanzenkrankheiten transportieren kann.