Fertig-Lebensmittel in der EU Selbe Marke, unterschiedlicher Inhalt

Fertig-Lebensmittel in der EU

In Fischstäbchen ist nicht immer gleich viel Fisch.

Ob Fischstäbchen, Nuss-Nougat-Creme oder das Erfrischungsgetränk eines US-Konzerns: Osteuropäische Staaten beklagen, dass zahlreiche Lebensmittelfirmen in ihren Ländern zweitklassige Ware ausliefern würden. Der kommende EU-Gipfel beschäftigt sich daher auch mit der ungleichen Zusammensetzung identischer Lebensmittel- und Getränkemarken.

Schon im Jahr 2015 ergab eine Studie von Lebensmittelchemikern der Prager Universität, dass Markenprodukte unterschiedliche Inhaltsstoffe enthalten können, abhängig davon, für welches Land sie produziert wurden. Das Colagetränk eines US-Konzerns wird in Tschechien beispielsweise mit künstlichen Süßstoffen und Sirup, in Deutschland hingegen mit Zucker hergestellt. Und im osteuropäischen Fischstäbchen steckt etwa sieben Prozent weniger Fisch als im deutschen.

Cola schmeckt in Österreich anders, als in Ungarn.

Verbraucherschützer klagen über "Lebensmittel zweiter Klasse". Der Hersteller der Fischstäbchen verweist hingegen auf gesetzliche Vorgaben. In den Leitsätzen des deutschen Lebensmittelbuches gibt es zum vorgeschriebenen Fischanteil genaue Prozentangaben. Und zum unterschiedlich gesüßten Erfrischungsgetränk erklärt der betroffene Konzern, dass der Abfüller vor Ort über die Art der Süße entscheide.

Unterschiedliche Produktzusammensetzung habe generell nichts mit minderer Qualität zu tun, beteuern Hersteller immer wieder. Die deutsche Lebensmittelindustrie verweist vielmehr darauf, dass es üblich sei, in den jeweiligen Ländern Marktforschung zu betreiben: Man untersuche, was die Leute mögen und passe dann die Rezeptur für das Produkt entsprechend an.