Fernseher als Abhöranlage Der Spion im Smart-TV

Wikileaks hat Dokumente veröffentlicht, die zeigen, wie die CIA Smart-TVs als Abhöranlage nutzen kann. Wie sicher sind internetfähige Fernseher heute?

Mehr als die Hälfte der deutschen Haushalte hat einen Fernseher, der mit dem Internet verbunden werden kann. Tendenz: steigend. Die Smart-TVs sind zwar sehr praktisch, jedoch hat die Sache einen Haken: Die Datensicherheit.

Fernseher werden zu Wanzen

Laut den in dieser Woche auf Wikileaks veröffentlichten Dokumente nutzt der amerikanische Geheimdienst CIA smarte Samsung-Fernseher zur Spionage. Die in den Geräten verbauten Mikrofone werden demnach durch ein spezielles Programm in Wanzen verwandelt. Dieses muss zunächst auf den Fernseher aufgespielt werden, zum Beispiel per USB-Stick.

Obwohl der Nutzer dann denkt, dass das Mikrofon ausgeschaltet sei, zeichnet es auf. Die Aufnahme gehen an einen verdeckten CIA-Server und nicht an einen von Samsung autorisierten Empfänger, so die Wikileaks-Dokumente.

Hack auch ohne USB-Stick möglich

Schon 2015 hat Marktcheck zusammen mit dem ARD-Wirtschaftsmagazin plusminus gezeigt, wie man sich in einen smarten Fernseher einhacken kann - sogar ohne, dass ein Programm über USB überspielt wurde. Binnen Sekunden gelang es dem IT-Sicherheitsforscher Benjamin Michéle damals, mittels DVB-T-Signals die Kontrolle über Kamera und Mikrofon des Fernsehers zu übernehmen. Er konnte so ahnungslose Menschen auf dem Sofa sehen und belauschen.

Hier die Sendung vom 7. Mai 2015 zum Nachgucken:

Was hat sich seitdem verbessert? Die gute Nachricht: Der in den Wikileaks-Dokumenten beschriebene Angriff bezieht sich auf einen älteren Fernseher von 2013, so Michéle. "Das wäre in der Form vermutlich auch mit den Modellen von 2014 und 2012 möglich. Aber mit neueren Fernseher - von Samsung speziell - funktioniert das nicht mehr so." Außerdem gibt es den DVB-T-Standard für die Übertragung der Fernsehsignale bald nicht mehr - er wird ersetzt durch DVB-T2.

Neue Fernseher haben außerdem - anders, als noch 2015 - meist keine eingebaute Kamera mehr, so Michéle. Mikrofone werden mittlerweile auch, statt in den Fernsehern, in den Fernbedienungen verbaut. Das sei zwar auch nicht vollkommen sicher, aber immer noch besser als das Mikro im Fernseher, sagt der Sicherheitsforscher.