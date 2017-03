Fensterputz-Systeme im Test So bekommen Sie den Durchblick!

Beim Fenstersauger braucht es zwei Arbeitsschritte. Erst einmal muss vorgereinigt werden, dann soll der Sauger das Schmutzwasser aufnehmen. Zumindest in der Theorie - denn der Sauger muss in einem bestimmten Winkel zum Fenster gehalten werden, um die Scheibe gut trocknen zu können. An der Unterkante der bodentiefen Fenster ist jedoch der Wassertank im Weg. Gründlich kann man so nicht alle Fenster putzen.