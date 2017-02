Faszination E-Sport Fußballvereine setzen auf Profi-Computerspieler

In verschiedenen Studien haben sich Sportwissenschaftler der Deutschen Sporthochschule in Köln mit den Leistungen auseinandergesetzt, die professionelle Computerspieler beim Zocken erbringen: "E-Sportler sind beim Spielen am Computer oder der Konsole höchsten Belastungen ausgesetzt - auf motorischer, kognitiver und emotionaler Ebene", heißt es von den Wissenschaftlern.

Beim FC Schalke 04 sind es rund zehn professionelle Computerspieler, die in einem extra eingerichteten Trainingsraum in der Schalker Fußballarena trainieren. Sie bekommen Trainings- und Ernährungspläne, wohnen in Apartments in der Nähe der Arena und sollen sich damit ganz auf das Spielen konzentrieren können.