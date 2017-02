Ersatzteil-Klau Wenn im Auto plötzlich das Lenkrad fehlt

Marktcheck klärt auf

Stellen Sie sich vor, Sie sind auf dem Weg zur Arbeit, öffnen die Tür ihres Autos - und das Lenkrad einfach verschwunden. So erging es einem Marktcheck-Zuschauer aus Ostfildern. Und er ist längst kein Einzelfall, denn es gibt eine neue Diebesserie im Südwesten, bei der Autoteile gestohlen werden. Einem Zuschauer aus Hockenheim etwa wurde bereits zum dritten Mal das Navi mitsamt Radio entwendet - innerhalb von zwei Jahren. Was sagt die Polizei dazu und wie kann man sich schützen?

Es ist eine schier unglaubliche Diebstahlserie, die den Südwesten unsicher macht. Im Großraum Stuttgart etwa haben es die Täter erst auf Mercedes-Teile abgesehen: Parksensoren, Stoßstangen und Scheinwerfer. Dann sind BMW-Teile dran. Zunächst Kombiinstrumente mit Tacho- und Drehzahlmesser - aktuell klauen sie vor allem Lenkräder und Navigationssysteme.

Immer öfter greifen die Diebe auch mehrmals zu - wie bei einem Marktcheck-Zuschauer aus Hockenheim. Das eingebaute Navigationssystem mitsamt Radio und Bedienelementen ist bereits zum dritten Mal in zwei Jahren geklaut worden. Experten glauben, dass dahinter System steckt: Denn die Originalgeräte sind teilweise mit anderen Geräten im Auto verbunden, ohne die sie nicht funktionieren. Damit sind sie für die Täter wertlos. Die Ersatzgeräte allerdings verfügen nicht über diesen Schutz - die Täter greifen deshalb erneut zu, sobald der Schaden repariert ist.

Drahtzieher der Diebstähle sitzen im Ausland

Hinter den Diebstählen steckt ein organisiertes Täter-Netzwerk, weiß die Polizei. "Nach unseren Recherchen ist es so, dass die Leute extra vom Ausland einreisen, um diese Straftaten zu begehen. Das heißt, sie bekommen einen Auftrag, sie haben auch hier in der Gegend Ansprechpartner, die die Leute einweisen, wo es sich speziell lohnt, solche Fahrzeuge aufzufinden und dann auch aufzubrechen", so Norbert Schätzle vom Polizeipräsidium Mannheim. Weil die Täter spezialisiert seien, dauere ein Diebstahl maximal zwei bis drei Minuten.

Auch in anderen Bundesländern schlagen die Täter zu - die Polizei Südhessen hat extra eine Ermittlergruppe zusammengestellt, um sie zu jagen. "Die Geräte werden ausgebaut, [...] in einen Transporter gebracht und dann gehen die Geräte ins Ausland", so Bernd Hochstädter vom Polizeipräsidium Südhessen. Das zeigt auch eine Recherche der "Autobild", die ein geklautes Navigationssystem mit einem Peilsender verfolgte. Es reiste erst nach Litauen, weiter nach Lettland, Finnland und Frankreich, einmal um die halbe Welt nach Hong Kong und über Vietnam nach China, endete als Ersatzteil für einen BMW vor Ort.

China großer Markt für Hehlerware