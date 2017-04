Bankkosten Erhöhte Gebühren und schlechte Beratung?

Die Banken drehen an der Preisschraube. Kostenlose Girokonten gibt es fast nicht mehr oder nur noch unter speziellen Bedingungen. Abheben am Geldautomaten ist auch je nachdem ganz schön teuer. Und auch manche Beratung sorgt hinterher eher für finanziellen Verdruss. Worauf man bei der Beratung achten sollte und weitere Tipps zum Thema Bankkosten liefert Marktcheck-Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey.

An Provisionen verdienen Banken nach wie vor gut. Sie haben deshalb ein Interesse daran, ihre Finanzprodukte an den Mann zu bringen. Bankkunden sollten das im Hinterkopf behalten - denn manch ein Beratungsgespräch bei der Bank ist nur ein als Beratung getarntes Verkaufsgespräch, warnt Marktcheck-Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey.

Doch wie sollte man sich als Kunde verhalten? "Ich sollte meine Bedürfnisse klar äußern und auch sehen, ob der Bankberater darauf eingeht und nach der Provision fragen. Die Banken müssen eigentlich auch aufdecken, was sie daran verdienen", so Sternberger-Frey. Bei Gesprächen lohne es sich außerdem, einen Zeugen dabei zu haben. Im Zweifel könne man auch von einer Verbraucherzentrale überprüfen lassen, ob das Produkt für die eigenen Ziele geeignet sei, so der Rat der Finanzexpertin.