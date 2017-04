Edelgemüse unter Folie Tonnen von Plastikmüll für frühen Spargel

Spargel ist ein begehrtes Gemüse - am besten schmeckt er aus heimischem Anbau. Doch wo das feine Stangengemüse angebaut wird, sieht man Plastikfolien bis zum Horizont.

Spargel ist längst kein Saisongemüse mehr. Fast das ganze Jahr über gibt es ihn aus Griechenland, Spanien, den Niederlanden, aus Polen, Ungarn und Peru. Doch die Deutschen wollen viel lieber den deutschen Spargel. 80 Prozent des Spargels, den wir essen, stammt aus deutschem Anbau. Das geht nur, weil die meisten Spargelbauern in die Trickkiste greifen: Gigantische Folien verwandeln Tausende von Feldern in der Republik in Plastikwüsten.