DFL-Bundesliga-Report 2017 Auch die Südwest-Clubs profitieren

Die erste Fußball-Bundesliga ist zu einer echten Gelddruck-Maschine geworden. Die 18 Erstliga-Vereine der Saison 2015/2016 wirtschaften mittlerweile mit Umsätzen die so hoch sind, wie die von mittelständischen Unternehmen. Ein Ende des Booms ist nicht in Sicht, schätzt Marketingprofessor André Bühler von der Hochschule Nürtingen-Geislingen.

"Der Trend ist ganz klar", sagt der Experte. "Es gibt nur eine Richtung - und die ist nach vorne, was den Umsatz betrifft, aber auch was die Zuschauerzahlen betrifft." Von daher wird die Erfolgsgeschichte der Fußballbundesliga weiter fortgeschrieben, auch für die Südwestvereine.

Pure Emotion - das ist es, was die Bundesliga für die Fans so spannend macht. Vorgelebt, wie hier, von Hoffenheims Erfolgscoach Julian Nagelsmann

Vor allem die TSG 1899 Hoffenheim konnte sich in der vergangenen Saison über Rekordgeschäfte freuen. Der Umsatz des Vereins wurde auf fast 130 Millionen Euro gesteigert - ein Plus gegenüber dem Vorjahr von satten 80 Prozent.

Die TSG steht damit finanziell gesehen immer mehr auf eigenen Füßen und löst sich weiter, Stück für Stück, von ihrem einstigen Mäzen, dem Mitbegründer des Softwarekonzerns SAP, Dietmar Hopp. Profitieren konnten die Hoffenheimer dabei von der englischen Premier League, die aufgrund stark gestiegener Fernseheinnahmen mit Geld nur so um sich wirft. Der Verkauf von Roberto Firmino zum FC Liverpool etwa spülte 41 Millionen Euro in die Kasse der TSG.

Kleinere Brötchen muss dagegen der VfB Stuttgart backen. Er findet in dem Liga-Bericht Erwähnung, da er bis zum Sommer 2016 noch Erstligist war. Und da machte der Verein noch einen Umsatz von 119 Millionen Euro. Durch den Abstieg in die zweite Fußball-Bundesliga am Ende der Saison 2015/2016 wird der VfB in der aktuellen Spielzeit aber mit insgesamt deutlich weniger Geld auskommen müssen. Schätzungen gehen etwa von der Hälfte aus.