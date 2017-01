Detox Was bringen die teuren Produkte wirklich?

Detox kommt vom englischen Wort "Detoxification" und bedeutet auf Deutsch "Entgiftung". Der Körper soll dabei von krankmachenden Umwelt-Schadstoffen entgiftet werden, welche mittels Nahrung und Luft aufgenommen werden und sich im Körper anreichern. Das können unter anderem Cadmium aus Kunstdünger oder Pestizid-Rückstände in Brot, Obst und Gemüse sein, aber auch Weichmacher in Kunststoffverpackungen oder Abgase, die durch Verkehr und Industrie entstehen. Der Detox-Trend basiert auf der Annahme, dass der Körper zwar über die Leber und die Niere toxische Stoffe abbaut, aber aufgrund der heutigen Vielzahl an Schadstoffen die Entgiftung nicht mehr alleine schafft.

Aber nicht nur Säfte werden mit dem Begriff "Detox" beworben, auch Tee soll laut diverser Hersteller eine entgiftende Wirkung haben. Unseren günstigsten Detox-Tee gibt es bereits ab 1,25 Euro, er kann aber auch bis zu 20 Euro kosten. Besondere Inhaltsstoffe sind zum Beispiel Zitronengras oder Löwenzahn - durch diese Zutaten soll die Entgiftung gelingen. Helmut K. Seitz ist davon aber nicht überzeugt: "Auch mit diesen Tees lässt sich nicht entgiften. Der Grund dafür ist, dass die Bestandteile nicht effektiv sind. Es handelt sich nicht um eine Frage der Dosis, der Menge in diesen Tees. Sondern es ist einfach so, dass die Bestandteile, die da drin sind, für eine Entgiftung nicht geeignet sind."

Auch viele Kosmetik-Artikel werden mit einer entgiftenden Wirkung beworben. Beispielsweise Schwämme und Bürsten, welche Haut und Haare entgiften. Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg empfindet die Detox-Bezeichnung auf Kosmetik-Produkten aber als Schummelei: "Also man muss sich einfach nochmal genau anschauen, was der Hersteller damit eigentlich meint mit diesem Begriff "Detox". Und da wird schon klar, dass hier von Unreinheiten gesprochen wird, von abgestorbene Hautzellen, die entfernt werden sollen, Schmutz, Makeup-Reste. Es hat also nichts mit Entgiftung in dem Sinn zu tun sondern lediglich mit Reinigung."