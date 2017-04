Der Rasen-Kaiser des SC Freiburg Gepflegter Fußball auf gepflegtem Grün

Der SC Freiburg spielt eine außergewöhnlich gute Saison. Vor allem zuhause ist der Aufsteiger eine Macht. Das liegt einerseits am Trainerteam, aber vielleicht auch ein bisschen am hervorragenden Rasen, für den ein dreiköpfiges Team von Spezialisten zuständig ist.

Für Greenkeeper Alfred Melcher ist beim Rasen besonders wichtig, dass er möglichst dicht und scherfest ist. Und er sollte eine gute Verwurzelung haben, damit er dem Spielbetrieb standhält. Unter anderem wird der Rasen dafür alle zwei Tage gemäht. Bei der Rasenlänge gibt es laut Melcher in der Fußball-Bundesliga große Unterschiede. Bei den Bayern wird auf 2,0 oder 2,2 Zentimeter geschnitten. Der SC Freiburg stellt gerade um auf 2,6 Zentimeter.

Grün hält man den Platz über Nährstoffe und entsprechenden Dünger. Die Bewässerung des Platzes ist abhängig von der Witterung. Bei starker Sonneneinstrahlung und entsprechenden Temperaturen wird der Rasen jeweils vor dem Warmmachen, vorm Spiel und in der Halbzeit gewässert, damit er immer leicht feucht bleibt.

Das Wässern des Spielfeldes dient nicht nur der Rasenpflege. Es beeinflusst auch das Spiel der Bundesliga-Profis. Die Spieler mögen den Rasen so kurz wie möglich und immer gewässert. Denn das kommt dem schnellen Umschaltspiel von technisch versierten Mannschaften sehr entgegen. Die Abwehrspieler und der Torwart haben es aber lieber nicht ganz so nass, da ihnen die Bälle ansonsten zu schnell werden.

Die Liebe zum Grün begann für den Hobby-Fußballer nach dem Abitur als er in einer Baumschule jobbte. Später begann er beim Bundesligisten Bayer Leverkusen seine Ausbildung zum Greenkeeper, die er in Freiburg abschloss. Es handelt sich dabei um eine spezielle Ausbildung zum Fachagrarwirt, bei der alles über Rasen, seinen Aufbau, seine Düngung und über Mikroorganismen vermittelt wird.

Die zukünftigen Arbeitsbedingungen im neuen Stadion, in dem der Sportclub Freiburg in zwei Jahren auflaufen will, schätzt Alfred Melcher ein wenig schlechter ein. Im alten Stadion gewährleisten die offenen Ecken sehr gute Verhältnisse mit reichlich Luftzirkulation. Die tiefen Dächer sorgen zudem für genug Sonneneinfall. Im neuen Stadion werden die Ecken dagegen zugebaut sein, und die Tribünen werden deutlich höher.