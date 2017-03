Die neue Gartensaison steht in den Startlöchern, und vielen kribbelt es bereits in den Fingern. Und das bedeutet: Riesenandrang in Gartencentern und Baumärkten. Die Werbeprospekte sind voll mit tollen Angeboten: Topfblumen, Blumenzwiebeln oder Blumenerde - alles, was das Hobbygärtnerherz höher schlagen lässt. Doch die Qualität der Produkte ist mitunter hanebüchen, wie Marktcheck in einer Stichprobe feststellen musste. Auch die Beratung ist alles andere als gut. Worauf sollte man beim Einkauf achten?