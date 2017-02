Daimler-Geschäftsleitung Lkw-Chef Bernhard will nicht mehr

In letzter Zeit hat sich aber eher der Entwicklungsvorstand von Daimler, Ola Källenius, als Kronprinz hervorgetan. Dessen Vertrag wurde jetzt bis Ende 2022 verlängert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich Wolfgang Bernhard gedacht hat, wenn ich nicht Konzernchef werde, gehe ich. Unklar ist noch, was Bernhard in Zukunft machen wird. Er ist 56 Jahre alt, könnte also anderswo wieder einsteigen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er es etwas ruhiger angehen lässt - genug Geld hat er in den vergangenen Jahren als Daimler-Vorstand bestimmt verdient.