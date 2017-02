Daimler-Erfolgsbilanz 2016 Was die Daimler-Mitarbeiter erwartet

Daimler verzeichnete 2016 das beste Jahr seiner Unternehmensgeschichte und setzt in Zukunft auf den Ausbau der Elektromobilität. Was heißt das für die 130.000 Mitarbeiter und die Standorte in Baden-Württemberg?

Ganz einfach: Das sind die Autos. Die kommen bei den Kunden an. Da wird ohne Ende bestellt. Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr so viele PKW verkauft wie noch nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Mercedes ist jetzt wieder - nach vielen Jahren - die Nummer eins unter den deutschen Premium-Marken. Das heißt: Die Stuttgarter verkaufen mehr Autos als BMW und Audi. Das lässt natürlich bei Daimler die Kasse klingeln.

Die ganze Autoindustrie steht vor einem Umbruch - hin zum E-Auto. Und Daimler will da ganze vorne mitspielen. Der Konzern tritt sogar mit einer eigenen E-Auto-Marke an. Die Fahrzeuge laufen unter dem Name EQ. Voraussichtlich 2020 wird es das erste Modell geben: Einen vollelektrischen SUV. Weitere Modelle werden folgen. Bis 2025 will Mercedes mindestens zehn E-Autos vom SUV über den Smart bis hin zur Limousine anbieten.