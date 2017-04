Creators Update Neue Version - Windows 10 für Kreative

Ab 11. April verteilt Microsoft Windows 10 neu. Wer die automatischen Updates eingeschaltet hat, wird sich wundern. Den drei Gigabyte-Datenklotz herunterladen - das kann länger dauern.

Die neue Version von Windows 10 herunterladen, könnte mehrere Stunden beanspruchen

Microsoft verteilt eine neue Version von Windows 10. Das Update ist drei Gigabyte groß, aber für Windows-10-Nutzer kostenlos.

Gespräch mit Andreas Reinhardt, SWR Wirtschaft und Soziales

Was ist neu an diesem Update? Was hat Microsoft verbessert?

Das Update nennt sich Creators Update, bietet also etwas für Kreative. Da steht das Thema 3D im Mittelpunkt. So kann ich mit dem Malprogramm von Windows in wenigen Schritten auch 3D-Objekte gestalten. Windows soll auch besser mit den VR-Brillen zusammenarbeiten. Das sind die Brillen, die ich mir aufsetzen kann und die bei Spielen die komplette Umgebung in 3D ringsum anzeigen.

Der Datenschutz wurde verbessert: Es ist einfacher geworden, einzustellen, welche Daten an Microsoft geschickt werden. Viel wurde aber auch unter der Haube geschraubt, etwa die Sicherheit verbessert. Den meisten Nutzern dürfte es nicht groß auffallen, dass es eine komplett neue Windows-Version ist.

Wie waren die ersten Erfahrungen? Läuft die Installation des Creators Update reibungslos?

Während der Installation kann der Rechner nicht benutzt werden

Ich habe zwei Rechner upgedatet, das lief problemlos. Das geht in zwei Etappen. Erst wird das Paket heruntergeladen. Die Installation dauert dann noch einmal zwischen ein und zwei Stunden, in denen der Rechner mehrmals neu gestartet wird und in der Zeit nicht benutzt werden kann.

Sicherheitshalber behält Windows die bisherige Version auf der Platte. Wenn etwas schief geht beim Update, kann ich die wieder zurückspielen. Früher oder später bekommt diese neue Version jeder Windows-10-Nutzer. Da spricht auch nichts dagegen.

Lädt mein Rechner das Windows 10 Update automatisch, sobald ich ihn einschalte?

Zuerst checken, ob die bisherigen Updates alle geladen wurden

Nicht unbedingt. Microsoft liefert das in Wellen aus, sonst wären die Server überlastet. Das kann also ein paar Tage dauern, bis mir das automatische Update angeboten wird. Was ich aber vorher an meinem Rechner machen kann, ist, nachsehen, dass der Rechner alle bisherigen Updates schon geladen hat. Das ist wichtig, damit das große Update klappt. Dazu geht man in die Einstellungen unter Update und Sicherheit.

Wer nicht auf das automatische Update warten will, für den hat Microsoft ein kleines Programm auf der Seite, mit dem man das Creators Update von Hand sofort herunterladen kann - für Ungeduldige.