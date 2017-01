"Cash-Trapping" Augen auf am Geldautomaten

Haben Sie an Geldautomaten manchmal ein mulmiges Gefühl, dass Sie beobachtet werden oder dass der Automat manipuliert ist? Leider ist beides teilweise berechtigt, denn Betrüger denken sich immer wieder neue Tricks aus, wie sie an unser Geld kommen. Beliebt bei Trickdieben: Das so genannte Cash-Trapping. Was das ist und wie Sie sich schützen können, zeigen wir Ihnen in Marktcheck.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.



Bei einem Versuch in einer Bankfiliale in Pforzheim fällt fast allen Bankkunden der Unterschied zwischen zwei scheinbar identischen Geldautomaten nicht auf. Doch einer der Automaten ist manipuliert und gibt am Ende kein Geld aus. Die Geldausgabeklappe öffnet sich nicht. Der Geldautomat wurde so präpariert, wie es auch immer wieder von Kriminellen gemacht wird.

Cash-Trapping

Manipulationen sind kaum erkennbar

Beim so genannten Cash-Trapping bleiben die Geldscheine in der Falle der Kriminellen: Sie kleben hinter einer auf die Ausgabeklappe gesetzten Blende, für den nichtsahnenden Bankkunden unsichtbar. Die Methode ist einfach und so für Kriminelle attraktiv.

Beim Hessischen Landeskriminalamt (LKA) hat man sich auf Bankenschutz spezialisiert. Kriminalbeamtin Andrea Bunjes erläutert den Trick: "Das Geld kann nicht herauskommen, weil eine Blende davorgesetzt worden ist: Der Kunde verlässt dann irritiert die Bank und wundert sich, dass das Geld nicht herausgekommen ist. In dem Augenblick kommt der Täter wieder in die Bank und entfernt die Blende. Auf deren Rückseite sind aufgrund des doppelseitigen Klebebands Scheine kleben geblieben."

Cash Trapping ist im Südwesten durchaus verbreitet. 2015 sind in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Bankautomaten in rund 34 Landkreisen manipuliert worden. Im vergangenen Jahr zählte allein das baden-württembergische LKA 36 Fälle.

Der IT-Dienstleister Marco Kreuter berät Volks- und Raiffeisenbanken zur Sicherheit an Geldautomaten, auch zu Maßnahmen gegen das Cash-Trapping. Er erläutert, dass die Banken inzwischen die Möglichkeit haben, elektronische Anti-Cash-Trapping-Module einzusetzen. Diese erkennen entsprechende Manipulationen und schalten die Geräte bei Bedarf ab.

Der Geldautomat schaltet sich auch bei unserem Experiment in Pforzheim nach jedem Cash-Trapping Versuch ab. Doch wie sollte man sich als betroffener Bankkunde nun verhalten? Andrea Bunjes vom Hessischen Landeskriminalamt erklärt, dass die Kunden unbedingt am Geldautomaten bleiben und nicht die Bank verlassen sollten. Außerdem könne man selbst nach Manipulationen suchen, ob beispielsweise eine Leiste aufgesetzt ist. Auf jeden Fall soll man der Bank Bescheid geben und die Polizei rufen. Auch von scheinbar hilfsbereiten Dritten solle man sich besser nicht beeinflussen lassen.

Haftung beim Cash-Trapping

Manipulierter Geldausgabeschacht

Was passiert, wenn der Kunde nicht merkt, dass der Geldautomat manipuliert ist und das Geld später auf dem Konto fehlt? Die Erfahrung der Verbraucherzentrale zeigt, dass der Kunde die Manipulation nachweisen muss, um entschädigt zu werden. Aber: Beim Cash-Trapping besteht die Gefahr, dass der Kunde den Schaden erst sehr spät bemerkt und dann ein solcher Nachweis nicht mehr möglich ist. Wenn die Bank dann nicht aus Kulanz erstattet, sollte der Kunde auf jeden Fall Strafanzeige stellen, erklärt Josephine Holzhäuser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Über diesen Weg könne der Kunde versuchen, die Manipulation nachzuweisen, indem die Polizei die Videobänder der Überwachungskameras auswertet.

Skimming

IT-Dienstleister Marco Kreuter

Aufmerksam zu bleiben, das gilt beim Geldabheben immer, auch wenn Banken ihre Automaten sicherer gemacht haben. Skimming war bis vor Kurzem noch eine weitverbreitete Betrugsmasche. Mit einer aufgesetzten Tastatur und einem Modul am Kartenschlitz haben die Betrüger die PIN erfasst und die EC-Karte ausgelesen. Das ist heute fast nicht mehr möglich, denn viele Banken haben Karten und Tastaturen sicherer gemacht. IT-Experte Marco Kreuter von der Fiducia GAD AG erklärt, dass die Banken Anti-Skimming-Module einsetzen, die verhindern und erkennen, ob ein Gerät manipuliert wurde. Außerdem sei die Chiptechnologie auf den Bankkarten weiterentwickelt worden. Diese verhindere, dass kopierte Karten im Ausland nutzbar sind.

Kartenklau nach Ablenkung

Andrea Bunjes, LKA Hessen

Eine andere Masche hat in den vergangenen Monaten zugenommen. Die Täter spähen die PIN bei der Eingabe aus. Dann folgt ein Ablenkungsmanöver, zum Beispiel fällt Kleingeld zu Boden. Die Täter schnappen sich die Karte und buchen am nächsten Automaten mit der gestohlenen Karte Geld ab.

Andrea Bunjes vom Hessischen Landeskriminalamt rät deshalb: "Nach Möglichkeit sich nicht ablenken lassen, sich nicht vom Geldautomaten entfernen. Sollte das trotzdem der Fall sein, dass Sie überrascht sind und sich umdrehen, der zweite Täter könnte ihre Karte schon entfernt haben, Ihre PIN ausgespäht haben. Wenn Ihnen das auffällt, sofort über den Sperrnotruf 116 116 die Karte sperren lassen."

Masche: Ablenkung

Bei den Landeskriminalämtern kennt man diese Masche, bei der die Täter meistens nicht alleine arbeiten: Während einer Geldtransaktion wird das Opfer abgelenkt, indem ihm beispielsweise ein Stadtplan vor das Gesicht gehalten und nach dem Weg gefragt wird. Der kurze Moment der Verwirrung reicht den Tätern, um die von ihnen gewünschte Summe einzugeben und um das Geld einzustecken - ohne dass das Opfer realisieren kann, wie ihm geschieht.

Ist der Geldautomat nicht videoüberwacht gibt es kaum eine Chance, den Tätern auf die Spur zu kommen. Doch Banken sind gesetzlich nicht verpflichtet, die Geldautomaten mit einer Videokamera zu überwachen.

Rettung: Rechtzeitig "Abbruch" drücken!

Meiden Sie Geldautomaten im Freien. Ansonsten gilt: Insbesondere, wenn ein Automat außerhalb von Gebäuden zugänglich ist, sollte man zusehen, dass man alleine ist. Sind andere Personen in der Nähe, achten Sie auf so viel Abstand, dass diese erstens nicht sehen, was Sie machen und zweitens keinen Einfluss auf die Geldtransaktion haben können. Erscheint Ihnen irgendetwas merkwürdig, brechen Sie die Aktion lieber ab! Das hilft jedoch nur, wenn die Täter nicht schon vorher auf die Tastatur zugreifen konnten.

Der beste Schutz gegen diese Betrugsmasche sind innenliegende Geldautomaten, die videoüberwacht sind. Das schreckt viele Täter ab. Aber es gibt noch andere Tricks.

Masche: Karten-Diebstahl

Nicht immer machen Betrüger sich die Mühe, Geldautomaten zu manipulieren, es geht auch auf die altmodische Art: Portemonnaie klauen und darauf vertrauen, dass die Opfer die PIN auch dort aufbewahren. Der einfachste, aber wirksamste Tipp ist deshalb, EC- oder Kreditkarten niemals zusammen mit der PIN aufzubewahren.

Kundenfreundliches BGH-Urteil

Lange Zeit galt: Wenn eine EC-Karte oder Kreditkarte von Unbefugten an Geldautomaten mit der richtigen Geheimzahl (PIN) zum Geldabheben eingesetzt wurde, dann habe der Karteninhaber fahrlässig gehandelt und die PIN bei der Karte aufbewahrt. Dann musste er einen Großteil des Verlustes selbst übernehmen. 2011 hat der Bundesgerichtshof (BGH) dem technischen Fortschritt beim Betrug Rechnung getragen. Eine schematische Anwendung dieses so genannten Anscheinsbeweises scheidet aus, wenn die Bank nicht nachweist, dass die Originalkarte an einem Geldautomaten unter Verwendung der PIN benutzt wurde. Die Bank hat "... im Bestreitensfall zu beweisen, dass die Originalkarte bei der missbräuchlichen Abhebung zum Einsatz kam. Dies könnte etwa durch Vorlage des Journalstreifens oder einer sonstigen Dokumentation der Kartenabhebung erfolgen, die eine den Einsatz einer Kartenkopie ausschließende Echtheitsprüfung der Karte belegen."

Ist der typische Geschehensablauf nicht bewiesen oder gibt es Zweifel, weil der Bankkunde überzeugende Argumente hat, muss das Gericht versuchen, das tatsächliche Geschehen herauszufinden. Erkenntnisse älterer Gerichtsverfahren dürfen nicht einfach übernommen werden. Die technische Entwicklung ist immer neu zu berücksichtigen. Gegebenenfalls müssten neue Sachverständigengutachten eingeholt werden. Das Urteil verbessert die Situation für die Geschädigten deutlich (BGH, Urteil vom 29. November 2011, Az: XI ZR 370/10).

Sofortige Kartensperre

Eine verlorene Karte sollte man unverzüglich sperren lassen. Das bedeutet allerdings nicht, dass man alle fünf Minuten kontrollieren muss, ob die Karte noch da ist. Es ist ausreichend, wenn man sie ordentlich verwahrt. Das bedeutet, sie beispielsweise in einer verschlossenen Tasche, am besten sogar in einer Innentasche mit Reißverschluss, zu transportieren. Auch die Aufbewahrung in einem verschlossenen Spind am Arbeitsplatz ist ausreichend sorgfältig.

Die EC-Karte trägt man im Urlaub besser mit sich, als sie im Hotelzimmer zu lassen. Vernünftig ist beispielsweise eine Jackentasche mit Reißverschluss. Zieht man die Kleidungsstücke aus, sollte man die Karte zuvor anderswo unterbringen.

Wer erst Stunden später feststellt, dass seine Karte verschwunden ist, befindet sich immer noch im Rahmen. Aber dann ist er verpflichtet, den Verlust sofort zu melden. Wartet er über das Wochenende mit der Anzeige, muss er für den Schaden haften.

Die einheitliche Sperrnummer für EC-Karten ist täglich rund um die Uhr erreichbar. Tel. 01805/ 02 10 21 (0,14 Euro pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise max. 0,42 Euro, Auslandstarife abweichend)

Alternativ: Zentraler Sperrruf 116 116 (aus dem Ausland +49 116 116), der ebenfalls für viele EC- und Kreditkarten gilt. Fragen Sie Ihr Geldinstitut, ob es an dem Sperrruf teilnimmt.

Sollte diese Nummer belegt sein, kann man sich auch an das eigene Geldinstitut wenden. Dort kontrolliert man sicherheitshalber auch noch einmal die Sperrung. Am besten ist, einen Zeugen zu haben, wenn man das Telefonat führt, und die Uhrzeit festzuhalten. Manche Kartenunternehmen verlangen auch eine Anzeige bei der Polizei.

KUNO - Kriminalitätsbekämpfung im Unbaren Zahlungsverkehr unter Nutzung nichtpolizeilicher Organisationsstrukturen

EC-Karteninhaber, deren Karte gestohlen wurde, sollten den Verlust unbedingt auch bei der Polizei anzeigen. Nach der Verlustanzeige werden die Bank- und Kontodaten an die zentrale Meldestelle des Handels weitergeleitet. Damit ist die Karte auch beim Lastschriftverfahren in den angeschlossenen Unternehmen gesperrt.

Lastschrift-Missbrauch

Kriminelle haben auch bei Lastschriften oft ein leichtes Spiel: Sobald die Bank sie als Lastschriftempfänger akzeptiert hat, können sie von jedem verfügbaren Konto Geld einziehen. Wird der Missbrauch festgestellt, kann die Bank des geschädigten Kontoinhabers bis zu 13 Monate lang an das Geld herankommen und es zurückfordern, der Betrug muss jedoch dem Kontoinhaber selbst auffallen. Die Bank übernimmt dafür keine Verantwortung.