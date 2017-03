Bundestag verabschiedet Gesetz Atommüll-Endlager für eine Million Jahre

Das heute vom Bundestag verabschiedete Standortauswahlgesetz macht den Weg frei für die Suche nach einem Endlager für Atommüll. Gesucht wird ein sicherer Ort für rund 30.000 Kubikmeter hochradioaktive Abfallstoffe, die über die wenigen Jahrzehnte, in denen wir Atomenergie genutzt haben, angefallen sind beziehungsweise bis zum kompletten Ausstieg noch anfallen werden. 14 Jahre hat die Bundesregierung nun Zeit, einen passenden Ort zu finden. Was bei der Debatte aufhorchen lässt, ist die veranschlagte Lagerdauer von einer Million Jahre.

Die radioaktive Strahlung von Krypton ist bereits nach elf Jahren nur noch halb so stark. Bei Jod-129 braucht es hingegen 17 Millionen Jahre, bis sich die Strahlung halbiert hat. Plutonium hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Das alles durchgerechnet bringt die Wissenschaftler auf die Zahl von einer Million Jahre. Erst danach sei sichergestellt, dass der eingelagerte Atommüll weitgehend ausgestrahlt habe - zumindest so weit, dass davon keine Gefahr mehr für die Umwelt ausgehe.

Kritiker wenden ein, dass eine Million Jahre für Menschen unvorstellbar und nicht vorhersagbar seien. Geologen können zwar sehr weit in die Vergangenheit und auch in die Zukunft schauen. In Langzeitsicherheitsanalysen malen sie verschiedene Szenarien und sagen voraus, wie sich die Erdgeschichte, die Geologie, bestimmte Gesteinsformationen unter den Bedingungen entwickeln werden. Das sind alles wichtige Faktoren für eine sichere Endlagerung des gefährlichen Mülls.