Bahn und Kommunen verdrängen Schrebergärtner Immobilienboom frisst Kleingartenanlagen

In Baden-Württemberg müssen Kleingärtner immer öfter ihre gepachteten Flächen räumen, weil dort neu gebaut werden soll. Dies sorgt für reichlich Unmut und bringt manche Stadt in ein Dilemma.

Viele der Gartenbesitzer sind ältere Menschen, die sich freuen, ihren Ruhestand hier verbringen zu können. Doch auch Familien haben sich hier den Traum vom eigenen Garten verwirklicht. Seit September letzten Jahres ist es mit der Idylle allerdings vorbei. Die Bahn, der das Grundstück gehört, hat es an die Deutsche Reihenhaus AG verkauft. Die will dort 37 Reihenhäuser bauen. Die Mehrheit des Crailsheimer Gemeinderats hatte zuvor entscheiden, dass hier Bebauung stattfinden soll.

Bei der Stadtentwicklung im Rathaus heißt es hierzu: "Crailsheim wächst rasant, wir haben wahnsinnigen Bedarf an Wohnraum. Dazu kommt, dass wir Städte laut Baugesetzbuch erst Brach- und Konversionsflächen gezielt entwickeln sollen, bevor wir auf der 'Grünen Wiese' am Stadtrand neue Baugebiete ausweisen. Wir müssen gegenüber dem Land regelmäßig nachweisen, wie viel Fläche verbraucht wurde."

Schrebergärten aber sind Bebauung, und eine Bauleitplanung kostet Geld - ganz zu schweigen davon, dass Bauflächen ja fehlen. Einfach aufgeben wollen die Kleingärtner jedoch nicht. Sie wollen noch mal einen Brief an Stadt und Bahn schreiben.

Freiburg ist eine der Städte in Baden-Württemberg, die sich außergewöhnlicher Beliebtheit erfreuen. Der Zuzug scheint derzeit grenzenlos. Der Wohnungsbedarf wird immer größer. Die Stadt kennt darauf nur eine Antwort: Bauen. So entstehen überall neue Baugebiete - an den Stadträndern genauso wie innerstädtisch. Jeder freie Quadratmeter wird nachverdichtet. Im Fokus sind hierbei vor allem die Kleingartenanlagen. Unzählige Kleingärtner mussten ihre Parzellen schon räumen, anderen steht das jetzt bevor.

In der Kleingartenanlage "Lehener Wanner" im Freiburger Stadtteil Stühlinger haben die Bagger bereits einiges platt gemacht. Auch die verbliebenen 69 Schrebergärten sollen bald einer Wohnbebauung weichen. Eine Galgenfrist von zwei Sommern hat die Stadt den Pächtern noch gewährt. Ihr Widerstand blieb wirkungslos. Noch bearbeiten sie ihre Parzellen trotzig weiter. So auch Werner Lang, der gerade ein Beet umgräbt: "Ich komm in die Gartenanlage, da war ich drei Jahre alt. Man macht's halt noch so lange man den Garten hat." Er ärgert sich, dass in der "Green City" die Interessen der Kleingärtner so wenig zählen: "Das ist ja komisch - wir haben einen grünen Bürgermeister und der macht alles grau. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, wenn es entschieden ist, ist es entschieden."