Autoindustrie in der Schadstoff-Falle Euro 6 schmutziger als ältere Diesel

Testergebnissen der Deutschen Umwelthilfe zufolge überschreiten Euro 6-Diesel die Grenzwerte etwa für Stickoxide teilweise gravierend. Aber Benziner stoßen mehr CO2 aus. Was nun?

Der Diesel-Skandal ist noch lange nicht ausgestanden

Aufgeheizte Stimmung in der Auto-Stadt Stuttgart. Schon 2018 sollen sie hier kommen: Fahrverbote für Diesel-Autos. Viele Betroffene sind wütend. Dabei wurde der Diesel jahrelang weltweit als besonders sauber und umweltfreundlich beworben. Die Chefs der Autokonzerne verkauften den Diesel lange als die Lösung für alle Klimaprobleme. Rupert Stadler, Vorstandsvorsitzender der Audi AG, 2008: "Die Klimadebatte gewinnt man nur mit Technologie und zwar Hochtechnologie. Und wir sind zutiefst überzeugt, dass die Diesel-Technologie, wenn es um den Verbrauch geht, einer der Meilensteine sein wird."

Fahrverbote drohen nicht nur in Stuttgart

Fahrverbote in weiteren Großstädten

Der Stuttgarter Rainer Zottmaier hat auf solche Aussagen vertraut. Weil er die Umwelt schonen will, hat er sich zu Beginn seiner Rente einen BMW Mini mit Diesel-Motor gekauft - für 25.000 Euro. Doch ab nächstem Jahr darf er damit an vielen Tagen wohl nicht mehr in die Stadt fahren.

"Also meine erste Reaktion, als ich von den Fahrverboten gehört habe, war einfach ehrlich Wut. Hier wird wieder Umweltpolitik gemacht auf dem Rücken des kleinen Mannes. Ich bin stinksauer!"

Im vergangenen Jahr wurde in Stuttgart an 59 Tagen der sogenannte Feinstaubalarm ausgerufen. In Zukunft dürfen an solchen Tagen nur noch Diesel mit der neusten Schadstoffklasse Euro 6 in die Innenstadt. Rund 90 Prozent der Diesel-Pkw wären dann ausgeschlossen - auch der Mini von Rainer Zottmaier. Und Stuttgart soll nur der Anfang sein. Fahrverbote drohen auch in anderen Städten wie München, Düsseldorf und Frankfurt.

Jedes zweite verkaufte Auto bisher ein Diesel

Die wirtschaftlichen Folgen für die Autoindustrie sind schon jetzt zu spüren. Vielen Auto- und Gebrauchtwagenhändlern bricht das Geschäft mit dem Diesel weg. Hendrik Handke, Verkaufsleiter Autohaus von der Weppen: "Es wirkt sich so aus, dass die generelle Nachfrage nach Diesel-Fahrzeugen natürlich gesunken ist. Und dass das Preisniveau deutlich geringer geworden ist, um so ein Auto noch an den Mann oder die Frau zu bringen."

Ein Riesenproblem für die Autoindustrie. Denn jeder zweite verkaufte Wagen war bislang ein Diesel. Selbst schwere SUVs konnten dank Diesel als umweltfreundlich verkauft werden. Der hohe Ausstoß an gefährlichen Stickoxiden war lange kein Thema.

Clean Diesel - eine Mogelpackung

Das Thema Elektromobilität hat durch den Dieselabgasskandal an Dynamik gewonnen

Die Politik ignorierte das Problem und subventionierte den Diesel sogar mit Steuererleichterungen. Jetzt treiben Gerichte Politik und Autoindustrie vor sich her. Es zeigt sich, dass die Branche mit dem Diesel auf die falsche Karte gesetzt hat - meint Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer, Lehrstuhl für Automobilwirtschaft Universität Duisburg-Essen:

"Die deutsche Autoindustrie dachte, mit dem sogenannten Clean Diesel kann man die Weltmärkte erobern, USA erobern, Asien erobern. Das ist nicht der Fall, der Clean Diesel ist allen auf die Füße gefallen, weil durch Diesel-Gate alle erkannt haben, dass Clean Diesel eine Mogelpackung ist. Eine Mogelpackung, in der nicht das gehalten wird, was versprochen wird."

Viele Stickoxide, aber weniger CO2 als Benziner

Autoindustrie und Politik versuchen dennoch, den Ruf des Diesel zu retten - aus wirtschaftlichen Gründen und weil sie ohne Diesel ein anderes Problem bekommen: Denn die meisten Diesel-Fahrzeuge stoßen zwar viele Stickoxide aus, aber deutlich weniger CO2 als vergleichbare Benziner.

Kaufen die Kunden jetzt mehr Benziner statt Diesel, verringern sich zwar die Stickoxid-Emissionen, doch dafür wird mehr klimaschädliches CO2 ausgestoßen - und der Autobranche droht neues Unheil. Professor Ferdinand Dudenhöffer: "Für die Autoindustrie sind strenge CO2-Grenzwerte definiert von der EU-Kommission, die werden noch strenger werden nach dem Jahr 2020. Von daher ist das Risiko sehr groß, dass man in Milliarden-Strafzahlungen an die EU-Kommission läuft."

Euro 6 überschreitet Grenzwerte gravierend

Um die Milliarden-Strafen abzuwenden, machen Politik und Wirtschaft kräftig Werbung für den neuen Diesel: Euro 6. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) sagt dazu: "Die modernsten Euro 6-Diesel deutscher Hersteller haben hervorragende Emissionswerte: Es macht doch überhaupt keinen Sinn, Euro 6 grundsätzlich in Frage zu stellen."

Deutsche Umwelthilfe stellt bei Winter-Abgastests von Euro 6 Diesel-Pkw auf der Straße bis zu 17,2-fache Überschreitungen der Stickoxid-Grenzwerte fest - Euro 6 Diesel-Pkw im Winter deutlich schmutziger als Euro 4-Diesel

Stimmt das? Die Deutsche Umwelthilfe hat gerade neue Testergebnisse veröffentlicht. Motorenfachmann Axel Friedrich kämpft für mehr Transparenz bei den Abgaswerten. Er testet nicht auf dem Prüfstand, sondern im Straßenverkehr. Das Ergebnis: Die meisten Euro 6-Diesel sind wieder nur auf dem Papier sauber. "Wir haben mehr als 60 Fahrzeuge nach Euro 6-Norm auf der Straße gemessen. Und nur sechs oder sieben Fahrzeuge halten die Grenzwerte auf der Straße ein. Alle anderen überschreiten diesen Grenzwert - zum Teil extrem."

Sechs Diesel-Fahrzeuge mit der neusten Schadstoffklasse überschreiten den Grenzwert sogar um mehr als das Zehnfache. "Euro 6 existiert praktisch auf der Straße nicht - nur im Labor sind die Fahrzeuge sauber."

Euro 6: Schmutziger als ältere Diesel

Auch der ADAC kommt zu ähnlichen Ergebnissen: Die neuen Euro 6-Diesel sind teilweise sogar schmutziger als ältere Diesel. Die Fahrverbote sind daher nicht nachvollziehbar. Sie werden kaum den gewünschten Erfolg bringen.

Fazit: Lösen lässt sich das Schadstoff-Dilemma nur mit mehr Elektroautos. Doch diese Entwicklung hat die deutsche Autoindustrie lange verschlafen - und lieber den Diesel schöngerechnet. Und jetzt? Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer: "Ich glaub, der Diesel wird nicht mehr zu retten sein, der Diesel geht Stück für Stück zurück." Auch Diesel-Besitzer Rainer Zottmaier würde sich keinen Diesel mehr kaufen. Für ein neues Fahrzeug hat er sowieso kein Geld. Er vermutet, die meisten Dieselbesitzer werden die Fahrverbote einfach ignorieren.