Autofasten Ab Aschermittwoch ohne Auto?

In der Fastenzeit geht es längst nicht mehr nur um den Verzicht auf leibliche Genüsse. Auch dieses Jahr rufen verschiedene katholische Bistümer und evangelische Landeskirchen wieder zum traditionellen Autofasten ein. In der Zeit bis Ostern sollen die Teilnehmer ihr Auto möglichst oft stehen lassen und stattdessen Bus, Bahn, Carsharing und Fahrrad nutzen oder zu Fuß gehen. Wie sinnvoll ist diese Idee?

Wer sein Auto in der Garage lässt, steht auch weniger im Stau, und hat also - hoffentlich - weniger Stress. Das gilt besonders in Stau-Hotspots wie Stuttgart oder Heilbronn: Nach einer aktuellen Studie verbringen die Autofahrer in diesen Städten zur Rush Hour durchschnittlich 46 Stunden pro Jahr nur mit Warten, weil es auf der Straße einfach nicht oder nur im Schneckentempo vorangeht. In Freiburg beispielsweise liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf Fahrten in die Stadt und aus der Stadt raus zu Stoßzeiten nur bei rund zwölf Stundenkilometern.