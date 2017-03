Am Aschermittwoch ist alles vorbei... Was das Autofasten bringt

Was das Autofasten bringt

Am Aschermittwoch ist alles vorbei...

In der Fastenzeit nach Aschermittwoch geht es längst nicht mehr nur um den Verzicht auf leibliche Genüsse. Dieses Jahr rufen unter anderem die Kirchen zum Autofasten auf. Gag oder sinnvolle Maßnahme?

Fahrräder fahren abgasfrei und auch die S-Bahn ist umweltfreundlich - für Stefanie Peyk aus der SWR-Umweltredaktion ist das schon der erste wichtige Punkt. "Weniger Verkehrslärm, weniger klima- und gesundheitschädliche Abgase – da ist ja schon mal was gewonnen", sagt sie.

Wer sein Auto in der Garage lasse, stehe außerdem weniger im Stau, habe also hoffentlich auch weniger Stress - besonders in Stau-Hotspots wie Stuttgart oder Heilbronn. Auf kurzen Strecken sei sie mit dem Fahrrad oder dem E-Bike sogar oft schneller als mit dem Auto.