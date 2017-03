Alles nur Einbildung? Frühjahrsmüdigkeit

Krokusse sprießen, Vögel zwitschern, die Sonne scheint endlich wieder wärmer. Und wir? Wir sind frühjahrsmüde. Aber was ist wirklich dran an der Frühjahrsmüdigkeit?

Fragen an Werner Eckert, SWR Umwelt und Ernährung

Immerhin die Hälfte der Menschen in Deutschland klagt über die Müdigkeit zum Frühlingsanfang. Das heißt, komplett eingebildet ist das Phänomen sicherlich nicht. Aber: Weil es auch keine richtige Krankheit ist, gibt es kaum Studien zu dem Thema. Glücklicherweise aber jede Menge mögliche Erklärungen. Die Frühjahrsmüdigkeit ist wohl etwas ähnliches wie der Wurmvorsatz des Winterschlafs.

Im langen, dunklen Winter produziert der Körper viel von dem Schlafhormon Melatonin. Das war über Jahrzehntausende auch gut so. Abwarten und Schnee-Trinken - das einzige, was die Höhlenmenschen tun konnten. Schlafen - eine Energiesparmaßnahme. Umgekehrt ist der Wachmacher Serotonin im Winter im wahrsten Sinne unterbelichtet. Denn der wird durch direktes Licht in die Augen gesteuert. Genau davon gibt es im Frühjahr wieder mehr. Und deshalb beginnt sich die Hormonlage anzupassen. Alles im Körper muss sich erst wieder auf Sommer einstellen. Aber das dauert!