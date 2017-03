Wohnungsärger Wer ist für den Schimmel verantwortlich?

Immer wieder mal kommt es bei vermieteten Wohnungen zu Diskussionen und Streitigkeiten. Was müssen Mieter und Vermieter alles beachten? Wer etwa ist verantwortlich, wenn dauerhaft Schimmel in der Wohnung entsteht? Eine Marktcheck-Zuschauerin aus Ulm streitet darüber schon seit Monaten mit ihrer Wohnungsgesellschaft. Lässt sich auch eine Zweitwohnung problemlos wegen Eigenbedarf kündigen? Und was genau gehört alles zu den Nebenkosten? Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet die wichtigsten Fragen.