Der erste Versuchsdieselmotor, den Rudolf Diesel in den Jahren 1893 bis 1895 erbaute, steht im MAN-Museum Augsburg. Am 18. März 1858 wurde Rudolf Diesel als Sohn deutscher Eltern in Paris geboren. Seine Idee einer "neuen rationellen Wärmekraftmaschine" verwirklichte er in Zusammenarbeit mit der Maschinenfabrik Augsburg, einer Vorgängerfirma der heutigen MAN-Gruppe. Das Aggregat, das Rudolf Diesel konstruierten will, soll kleiner und effizienter sein als die Dampfmaschine.