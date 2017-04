100-Gramm-Trick Wo der Kunde genau hinsehen sollte

Beim Einkauf im Supermarkt oder Discounter schauen viele Kunden zwar auf den Preis, aber oft auf den falschen. Denn entscheidend ist nicht der fett gedruckte Endpreis, sondern der kleingedruckte Grundpreis auf dem Schild am Regal. Denn nur der verrät, ob die große Packung wirklich günstiger ist als die kleine. Doch durch unterschiedliche Angaben wird dem Kunden manchmal auch das Rechnen erschwert. Was sagen Unternehmen und Händler dazu? Marktcheck hakt nach.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Doch ganz so einfach ist ein Vergleich leider nicht. Denn bei der Angabe des Grundpreises kommt es auf die Füllmenge und die Art des Produktes an. Der Grundpreis kann pro Liter oder Kilogramm angegeben sein. Bei Lebensmitteln, die in kleinen Mengen verkauft werden, kann sich der Grundpreis aber auch auf 100 Gramm oder 100 Milliliter beziehen. Bei unterschiedlichen Packungsgrößen ist ein Preisvergleich dann schwierig.