Verblüffende Ähnlichkeit Der Mainzer Johnny Depp

Björn Kuhlow liebt Piraten, Piratendeko und sein großes Vorbild. Scheu hat der Mainzer auch keine, er hat sein Ziel stets vor Augen: "Ich träume von einem "Fluch-der-Karibik-Musical" in 4D, mit mir in der Hauptrolle. Dafür nehme ich auch Gesangsunterricht". Ob er als Captain Jack Sparrow jemals die Bühnen der Welt entern wird, bleibt zunächst offen. Vorerst ist er aber weiterhin als Double zu sehen, zum Beispiel am 11. März in Gensingen im Autohof.