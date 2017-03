Unterwegs in trauriger Mission Gewissheit über verunglückte Katzen

Unterwegs in trauriger Mission

Wo andere die Augen verschließen, schauen zwei junge Frauen aus der Pfalz genau hin. Wenn sie eine überfahrene Katze am Straßenrand finden, setzen sie alles daran, um die Besitzer ausfindig zu machen.

Antje Ittensohn und Daniela Lynker sind unterwegs in trauriger Mission. Wie so oft im Moment. Es wird wärmer, die Katzen haben Paarungszeit. Zwei Radfahrer haben ihnen über das Internet eine tote Katze gemeldet. Mit genauem Fundort. Bei Edesheim, gleich neben der A 65. Für Daniela Lynker ist ungewiss, ob das gefundene Tier schnell tot war: "Ich hoffe, dass die Katze nicht lange leiden musste und jetzt nicht noch hier tagelang lebend gelegen hat. Ja, ist halt einfach traurig."

Für Antje Ittensohn sind diese Einsätze schon Routine geworden: "Gott sei dank", sagt sie. Denn mittlerweile gehe sie nicht mehr ganz so emotional zu den Fundorten und wisse genau, was zu machen ist.

Sie machen Fotos für ihre Internetseite. Einzige Chance, so den möglichen Besitzer doch noch zu finden. Daniela und Antje müssen schneller am Fundort sein als die Straßenmeisterei. Denn finden diese eine Katze zuerst, wird sie entsorgt. Niemand erfährt, was mit ihr passiert ist.