Und sie läutet immer noch Die Nazi-Glocke der Pfalz

Nazi-Devotionalien in Bundeswehrkasernen, ein Ex-Kanzler in Wehrmachtsuniform? Überbleibsel aus der Nazi-Zeit lösen aktuell eine heftige Debatte aus. Wie geht man mit Wehrmachtsandenken um? Im pfälzischen Herxheim am Berg der nächste kontroverse Fall. Dort ist bis heute eine alte Nazi-Glocke im Einsatz. Doch von einem Austausch keine Spur.

Seit mehr als 80 Jahren ruft nun die Bronzeglocke in Herxheim am Berg zum Gottesdienst. Was viele nicht wissen: Diese Glocke ist, neben den zwei neueren Glocken, eine Nazi-Glocke. Sie wurde Adolf Hitler im Jahre 1934 gewidmet.

Organistin will Glocke abschaffen

Für Sigrid Peters ein Unding. Die Pfälzerin hat jahrelang in der Kirche Orgel gespielt und nichts von der Glocke gewusst. "Alles fuer’s Vaterland – Adolf Hitler", so lautet die Aufschrift, für Peters sei das eine menschenverachtende Glocke. "Mir lief ein Schauer über den Rücken." All die Hochzeiten, die sie mit der Orgel begleitet habe, würden nun über einem schlechten Licht stehen. "Selbst eine Freundin meiner Tochter meinte, sie hätte hier nie geheiratet", sagt Peters. "Das geht nicht, dass die davon nichts wissen." Das müsse sich dringend ändern.

Glocke hängt trotz Sanierung

2010 ließ die Gemeinde die protestantische St. Jakob Kirche sanieren. Ein Feuer hatte sich in Folge eines Eifersuchtsdramas ausgebreitet. Die Kirche brannte ab. Doch wieso kam dann niemand auf die Idee die Nazi-Glocke zu ersetzen? Auch nach dem Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft wurden lediglich zwei der drei Glocken ersetzt. Das Bronzedenkmal mit Hakenkreuz blieb.

Im Juni soll entschieden werden, wie es mit der Hitlerglocke weitergehen soll.

Pfarrer und Bürgermeister sind gelassen

Der zuständige Pfarrer Helmut Meinhardt kann die Aufregung nicht verstehen: "Sie ist für mich entnazifiert. In dem Sinne, dass keine Verehrung damit verbunden ist. Für mich ist es keine Hitlerglocke. Ich würde ungerne auf dieses Geläut verzichten." Außerdem sei das Entfernen der Glocke zu teuer, so Meinhardt. Auch Bürgermeister Ronald Becker winkt ab: "Sie ist hier ja im Verborgenen, tut ihren Dienst. In Museen darf sie ja auch stehen." Er halte die Diskussion für übertrieben und appelliert, zu der Glocke zu stehen.