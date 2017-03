Tourismus in der Zwickmühle Dem Mittelrheintal gehen die Betten aus

Das Mittelrheintal ist die Region mit den meisten Burgen in Europa. Weniger einladend dagegen: viele Gaststätten und Hotels. Der Tourismus hat sich geändert, viele Angebote jedoch nicht. Renommierte Häuser sind seit Jahren dicht. Branchenexperten glauben aber an das touristische Potential. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) untersucht gerade, wie das Gebiet am Besten verbessert werden kann.

Viele Häuser haben maximal 20 Zimmer. Tourismusgruppen kämen heutzutage aber in größerer Zahl und könnten nicht gemeinsam in einem Hotel untergebracht werden. Das habe zur Folge, dass solche Gruppen in größeren Hotels in Koblenz und Umgebung unterkämen und sich nur noch für Tagestouren ins Mittelrheintal anmelden würden. Diese Entwicklung hat Familie Henn-Mundt schnell begriffen. Sie haben ihr Hotel Rheinkönig in Kamp-Bornhofen um 30 weitere Zimmer erweitert und auf den neusten Stand gebracht. Die Investitionen hat die Familie mit Eigenkapital gestemmt. "Gruppen bleiben oft länger, verzehren auch im Hotel und kommen auch in der Woche", sagt Hans Mundt.