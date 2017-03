Topmodel aus Koblenz Nach Heidi erst richtig durchgestartet

Carolin Sünderhauf aus Koblenz hat erreicht, wovon viele junge Frauen träumen - nämlich die Laufstege in Paris und New York. Ihre Karriere kam aber erst in Fahrt, nachdem sie aus den Klum-Verträgen ausgestiegen war.

Mittlerweile ist die 24-Jährige ein erfolgreiches Model. Sie ist angekommen auf den Laufstegen dieser Welt und modelt für große Labels wie Valentino und Abercrombie & Fitch. Zudem ist Carolin Sünderhauf das Gesicht von Birkenstock - und das alles vier Jahre nach ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" und Heidi Klum.

Angefangen hat alles mit ihrer Teilnahme an der achten Staffel der TV-Castingshow im Jahr 2013. Da landete sie auf Platz acht. Sie sagt, darüber sei sie sogar froh. Das habe ihr für die Zukunft mehr gebracht, als wenn sie im Finale gewesen wäre. Denn Finalistinnen seien eng an die Agentur von Heidi Klums Vater gebunden. Sie selbst habe dort ein Jahr unter Vertrag gestanden.

In dieser Zeit bekam sie nach eigener Aussage recht wenige Anfragen, einige für Fernsehshows. Aber das wolle man als richtiges Model nicht machen. Sie glaube, dass die Agentur nicht besonders viele Kunden habe. Seit drei Jahren ist sie nun bei einer Agentur in München, seitdem läuft die Karriere. Carolin hatte Jobs beispielsweise in Sydney, Kapstadt, Barcelona und New York.

Neuer Lebensmittelpunkt ist Koblenz

Der Sprung auf eine Titelseite ist geschafft

Dass die Studentin für Kunstgeschichte jetzt in Koblenz lebt, liegt an ihrem Freund Jakob Fischer. Die beiden wohnen seit November zusammen. Sie reisen gemeinsam, denn Jakob begleitet seine Model-Freundin gerne zu den Shootings und ist stolz auf sie. "Vor allem wenn man sie auf größeren Plakaten jetzt nicht nur in Deutschland sieht, sondern auch international, also in New York und so weiter. Das ist schon ein stolzes Gefühl."

Carolin ist seit vier Jahren im Model-Business und hat schon viel erreicht. Bis auf die Titelseiten internationaler Modezeitschriften hat sie es gebracht. Das gilt allerdings als Ehre, als Eigenwerbung und wird kaum bezahlt. Lukrativer sind die Laufsteg-Jobs.

Und bald geht es wieder nach New York. "Das ist ein gutes Pflaster für mich", sagt sie. "In New York gibt es superviele tolle Kunden und viel Arbeit. Da erhoffe ich mir, dass ich eine richtig coole Kampagne bekomme von einer richtig großen Marke. Das wäre ein Traum von mir."

Zweites berufliches Standbein

Carolin und Jakob stoßen auf die Zukunft an

Aber da das Modeln kein Job fürs ganze Leben ist, arbeitet Carolin Sünderhauf zusammen mit ihrem Freund schon an einem zweiten beruflichen Standbein. Jakob Fischer betreibt einen Internet-Weinhandel - mit regionalen Weinen aus einer stylischen Box. Und mit Hilfe von Jakob versucht Carolin einen eigenen Rosé in der Fashion-Szene zu etablieren, als Life-Style-Produkt.