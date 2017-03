Spekulanten treiben Preise in die Höhe Rheinhessischer Ackerboden wird immer teurer

Die Landwirte aus dem Landkreis Mainz-Bingen schlagen Alarm. Immer weniger Boden steht für die Landwirtschaft zur Verfügung, weil Straßenbau oder Gewerbegebiete Flächen beanspruchen. Und jetzt haben auch noch Immobilienfirmen die Äcker als Spekulationsobjekte entdeckt und treiben die Preise in die Höhe.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Video herunterladen (8,42 MB | mp4)

Seit den frühen 70er Jahren betreibt Ludwig Schmitt aus Mainz-Finthen seinen Bauernhof. Doch ob er ihn irgendwann einmal an einen Nachfolger übergeben kann, steht mehr denn je in den Sternen. Denn der Beruf wird immer weniger rentabel. Zu den schlechten Preisen für ihre Produkte haben die Landwirte in Rheinhessen mit einem weiteren relativ neuen Problem zu kämpfen: Um die Böden in Rheinhessen hat ein regelrechter Preiskampf eingesetzt. Immobilienspekulanten kaufen Flächen auf, um sie mit Gewinn zu verscherbeln.

Landwirt Ludwig Schmitt fordert die Politik zum Handeln auf.

"Wir haben vereinzelt Spekulanten", sagt er, "die uns gewaltig in die Suppe spucken und uns das Land vor der Nase oder unterm Sitz wegkaufen. Das ist ein ganz großes Übel, weil wir sagen Bauernland gehört in Bauernhand." Hektarpreise bis 60.000 Euro sind keine Seltenheit. Die können sich kleine oder mittlere Familienbetriebe, wie sie in Rheinhessen üblich sind, nicht leisten. Zum Vergleich: In weiten Teilen der Pfalz oder im Hunsrück kosten die Flächen gerade mal 5.000 Euro.

Immer mehr Äcker verschwinden

Ludwig Schmitt setzt sich beim Bauern- und Winzerverband für die Belange seiner Kollegen ein. Er fordert, dass die Politik den Spekulanten und Preistreibern einen Riegel vorschiebt. Zumal gute Böden rund um Mainz zum knappen Gut werden, immer mehr landwirtschaftliche Fläche ist schon weggefallen, wie in der jüngsten Vergangenheit für die Erweiterung der Universität, der Stadionneubau von Mainz 05, neue Gewerbegebiete, den Ausbau des Mainzer Rings oder die neue Mainzelbahn.



Landwirtschaftsministerium und Kreisverwaltung sehen keinen Bedarf zum Intervenieren.

Das Problem der Bodenspekulation in Rheinhessen - hat das die Politik überhaupt schon wahrgenommen? Das Landwirtschaftsministerium in Mainz antwortet nur schriftlich. Eine derartige Entwicklung sei in Rheinland-Pfalz derzeit nicht zu erkennen, die Preise seien zwar gestiegen, jedoch unter dem Bundesdurchschnitt. Für die Regulierung der Bodenpreise seien in erster Linie die Landkreise zuständig. Beim Landkreis Mainz-Bingen heißt es auf unsere Anfrage nur allgemein, dass man die Preisentwicklung zwar wahrnähme, die Verkäufe aber in der Regel genehmigen müsse.

Rheinhessen ein "Bodenpreis-Hotspot"?

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Rheinhessen sinkt immer weiter.

Verschlafen die Verwaltungen hier eine Entwicklung? Experten befürchten für die Bauern in Rheinhessen dramatische Folgen und bezeichnen die Region schon als "Bodenpreis-Hotspot". Von den noch 70 Vollerwerbslandwirten in Mainz-Finthen vor 30 Jahren sind nur wenige übrig geblieben, Tendenz weiter fallend. Ludwig Schmitt zählt zusammen: "Von den 16 Betrieben haben acht Stück Hofnachfolger, so dass wir bis ins Jahr 2030/2040 diesen Bestand weiter haben werden. Aber deren Zukunft möchte ich gesichert sehen, deswegen kämpfe ich dafür, dass die Bauern auch noch Fläche kaufen und pachten können."