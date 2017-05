Poetry-Slam-Meisterschaft in Mainz Mit Gott und neuem Ich aufs Siegertreppchen

Insgesamt waren 20 Teilnehmer angetreten, um in Mainz den Titel zu ergattern. Zuvor mussten sie sich in ihren Städten qualifizieren. Acht von ihnen schafften es ins Finale. Unter die besten drei schafften es neben Jule Weber (Poetry Slam Mainz) auch Luisa Münch (Re Slam The Q-Kaff Mainz) und Jonas Treibel (Word Up Speyer).