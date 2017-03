Künstlerin aus Trippstadt Ein Gemälde aus der alten Waschmaschine

Susanne Freiler-Höllinger aus Trippstadt ist von Technik fasziniert. Speicherkarten, Motherboards und Computerchips kombiniert die Künstlerin mit unterschiedlichen Maltechniken. "Elektronik KUNST" heißt ihre aktuelle Ausstellung in Kaiserslautern.

Ausgediente PCs, Handys, Digitalkameras oder Waschmaschinen landen bei Susanne Freiler-Höllinger nicht auf dem Müll, sondern auf der Leinwand. Die Künstlerin nimmt die alten Geräte auseinander und schafft mit den Einzelteilen Gemälde, die das Zusammenspiel von Mensch, Natur und Technik thematisieren. In geometrischen Bildern ordnet sie die Teile zu verschiedenen Figuren an, die an Mandalas erinnern. Ihre gegenständlichen Werke zeigen Menschen oder Tiere, die mit der Technik verschmolzen sind. Es ist ihre Art der Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und dem immer deutlicher bemerkbaren Einzug von Elektronik und Technik in unser Leben.

Reparaturaktion ihres Mannes ist der Startschuss

Angefangen hat ihre Elektronikkunst mit einer Reparaturaktion ihres Mannes: "Mein Mann hat einen Computer vor einigen Jahren auseinandergebaut. So konnte ich in das Innere des Computers sehen", erzählt sie. "Das Motherboard, das sah aus wie eine Skyline und ich war infiziert von der Elektronikkunst." Seither verarbeitet sie die ausgediente Elektronikteile. Nimmt sie ein Gerät auseinander, ist sie vor allem von der besonderen Struktur und Farbe der einzelnen Teile inspiriert. In den Kunstwerken sind sie ihrer ursprünglichen Funktion enthoben und führen ein ganz neues Leben.

Technikbegeisterung schon als Kind

Diese Faszination für das Innenleben von Elektronik hat sich bei Susanne Freiler-Höllinger nicht erst seit den Reparaturbemühungen ihres Mannes eingestellt. Schon als Kind interessierte sie sich für die Beschaffenheit von Geräten aller Art. Ihre Eltern hatten die passende Berufsidee für ihre Tochter. Der Vater stellte eine Kaffeekanne auf den Tisch. "So Schätzchen, jetzt mal das mal", forderte er seine Tochter auf. "Ich zeichnete die ovale Linie, den konischen Körper und dann sagte mein Vater zu meiner Mutter, ich könne das", erzählt die Künstlerin. Sie machte eine Lehre als technische Zeichnerin und studierte dann Maschinenbau. In ihren Gemälden kann sie heute ihre Affinität zur Technik mit ihrer Leidenschaft für Kunst verbinden.

