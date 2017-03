Förster Peter Wohlleben Zwei Stressjobs sind einer zu viel

2016 musste er in die Klinik – mit Herzbeschwerden. "Das beunruhigt natürlich ganz stark, so ein Vorhofflimmern, da wird man schon leicht nervös, wenn man merkt, dass die Pumpe nicht rund läuft." Die Einnahmen aus den Bücherverkäufen haben es ihm ermöglicht, die "Waldakademie Hümmel" zu gründen. In seinem Wohnort Hümmel mietete er Büroräume an. Zwei Mitarbeiterinnen hat er eingestellt. Sie organisieren Seminare, wie man den Wald nachhaltig nutzt. Diese Veränderungen beschreibt er mit einem Bild aus dem Tierreich: "Das ist jetzt so die letzte Häutung, also vom Kleinkind als Naturschützer über die Station Förster bis hin zu der Waldakademie, wo jetzt der Schmetterling, also die Waldakademie, rauskommt."