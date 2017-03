Leicht, flach, bunt – das sind Flip*Flops. Sie gehören zum Sommer wie das Eis in der Hand. Ob am Strand oder beim Café-Besuch - die trendigen Latschen gehen immer. Der Pirmasenser Schuhfabrikant Bernd Hummel bringt die Kult-Badelatschen an unsere Füße.

In über 50 Farben produziert die Bernd Hummel Holding GmbH die beliebte Zehengreifersandale. Der Flip*Flop ist eines der Aushängeschilder der Schuhfirma aus der Südwestpfalz. Seit 2003 gehört die Marke zum Unternehmen. Produziert wird in Asien, verkauft hier, millionenfach.

Klein hat Bernd Hummel angefangen: Als Lehrling steigt der Pirmasenser in die Schuhfabrik seines Schwiegervaters ein. Er lernt erst die kaufmännische, dann die technische Seite des Schuhhandwerks. Als er 1972 die Führung übernimmt, ist das Unternehmen finanziell angeschlagen. "Der Wendepunkt in meinem Leben: als ich mit 23 Jahren zum Schuhfabrikanten wurde und 1,6 Millionen Mark Schulden hatte", erzählt er. Die Produktion verlagert Hummel nach Osteuropa, die Firma schreibt langsam wieder schwarze Zahlen.

In den USA wird er auf die australische Sportschuhmarke KangaROOS aufmerksam und kauft die Lizenz für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Eine gute Entscheidung: Mittlerweile zählt KangaROOS in Deutschland zu den Top-Ten der Sportschuhmarken. 2003 kauft Hummel die Marke Flip*Flop, die neben den KangaROOS zur bekanntesten und erfolgreichsten Marke der Firma wird.

Flip*Flops und KangaROOS waren dem Unternehmer Hummel jedoch nicht genug. Seit 2011 gibt es die Manufaktur Hummel&Hummel. In Münchweiler bei Pirmasens werden in Tradition der Region hochwertige Materialien zu exklusiven Herrensneakern in Kleinauflage verarbeitet. Im Gegensatz zu den vorwiegend in Asien hergestellten Flip*Flops und KangaROOS setzt Hummel mit den Schuhen seiner Manufaktur auf regionale und nachhaltige Produktion. "Ich bin Schuster durch und durch", sagt Hummel. "In der Schuhstadt Pirmasens aufgewachsen, ist es mir ein großes Anliegen, ein Stück dieser Schuhgeschichte wieder aufzugreifen."