Närrische Talente Der Superfastnachter 2017

Die Landesschau Rheinland-Pfalz sucht auch für das Jahr 2017 wieder den Superfastnachter des Landes. Der Titel wird in den drei Kategorien Tanz, Gesang und Büttenrede verliehen.

Die komplette Sitzung, mit anschließender Verleihung, übertragen wir auf dieser Seite am 10. Februar ab 19:11 Uhr im Livestream.

Unter allen Einsendungen wurden aus jeder Kategorie die besten, lustigsten und närrischsten Beiträge ausgewählt. Diese dürfen am 10. Februar 2017 ihr Können in der Prunksitzung beim Möhnen-Club 1950 Mülheim e.V. vor Publikum und einer kompetenten Jury unter Beweis stellen. Neben dem Superfastnachter-Orden winkt den Gewinnern ein eigener Fernsehbeitrag in der "SWR Landesschau Rheinland-Pfalz".