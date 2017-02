Müll, Gestank und Verwüstung Wenn das Alter einen zum Messie macht

Aufräumen steht bei den meisten nicht auf Platz Eins der Lieblingsbeschäftigungen. Aber was sein muss, muss sein. Bei manchen Menschen nimmt der Dreck in der Wohnung aber auch überhand. Die meisten kennen sie: Messies. Es gibt aber auch einfach alte Menschen, die das Aufräumen nicht mehr schaffen und die Kontrolle verlieren. Für solche Fälle gibt es professionelle Müll-Entsorger.

Alt sein. Die Knochen tun weh, der Kühlschrank füllt sich nur schwer und dann noch dieser Haushalt. Wie soll man das nur schaffen? Viele ältere Menschen haben häufig wenig Kontakt mit ihren Angehörigen, wohnen allein oder leiden zum Beispiel an Demenz. Irgendwann stellen sie fest, dass sie ihren Alltag nur noch schwer meistern können und der Wohnungsputz auf der Strecke bleibt. Oft ist es dann schon zu spät.

Wenn aufräumen allein nicht mehr hilft, ist ein professioneller Müll-Entsorger gefragt. Sie haben oft den Auftrag, Wohnungen komplett leerzuräumen und sauberzumachen. Die Verursacher würden sie meist nicht mehr kennenlernen, so der pfälzische Entrümpeler Matthias Witzel, aber die Fälle würden sich oft ähneln.

Doch woran liegt das? Oftmals stirbt der Ehepartner oder der Bezug zum Angehörigen nimmt ab, ältere Menschen fallen schnell in ein Loch und wollen es selbst nicht wahrhaben, hilflos zu sein. "In der heutigen Gesellschaft guckt nicht mehr jeder nach der Nachbarschaft", sagt Matthias Witzel.

Er hat schon viel Dreck gesehen. Ihn anzufassen, kein Problem, den Geruch zu ertragen, eine Herausforderung. "Ich sag es ehrlich, ich bin das schwächste Glied in der Kette. Ich bin der, der sich auch manchmal übergeben muss." Aber nicht nur der Gestank ginge Witzel an die Nieren, oft berühre ihn auch das Schicksal dieser Menschen und das sei oft noch einprägender als die ganze Arbeit. Selbst eine Leiche in der Wohnung mussten die Entrümpeler einmal vorfinden.