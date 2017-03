Mitbewohner auf Zeit Ein Huhn zum Mieten

Grundschulen, Altersheime, Privathaushalte – die Hühner von Philipp Stilgenbauer kommen rum. In seinem knallroten Hühnermobil fährt der Pirmasenser seine reisefreudigen Hennen von Ort zu Ort, quer durch Rheinland-Pfalz. Bauernhofgefühl zum Mieten.

Sie kennen sich aus in der Gegend, waren praktisch schon überall, Wiesen und Gärten rund um Pirmasens nennen sie ihr Zuhause. An einem einzigen Ort geboren werden, aufwachsen und sterben? Das ist nichts für die Hühner von Philipp Stilgenbauer. Die wollen was sehen von der Welt.

Ein Anruf, und jeder, der eine große Wiese in passender Lage und eine krähfreundliche Nachbarschaft vorzuweisen hat, kann sich die mobilen Hennen nach Hause holen. "Die Leute haben dann ein Stück Bauernhof wie früher zuhause bei sich", erzählt der Dachdeckermeister. "Die haben eine Beschäftigung und auch einen Teil von den Eiern."

Seit er zehn Jahre alt ist, begeistert sich der Pirmasenser für die Tiere. Sein Vater bekam zu seinem 40. Geburtstag Hühner geschenkt. Die Familie genoss das neue Leben in ihrem Garten, die frischen Eier am Sonntagmorgen und die Möglichkeit, Lebensmittelreste sinnvoll verwerten zu können, statt sie wegwerfen zu müssen.

Besser als jeder Therapeut

Bei seinen Hühnern kann der Dachdecker entspannen.

Es sind für Stilgenbauer nicht einfach nur die frischen Eier, die eigene Hühner zu so einer tollen Sache machen: "Ein Huhn ist ein Tier, von dem man was zurückbekommt", sagt der Dachdecker. "Wenn ich irgendwie Stress habe, setze ich mich in die Mitte zu meinen Hühnern. Die sind einfach für einen da, denen kann man alles erzählen. Das ist die beste Therapie, die es gibt."

Wie eine Familie

In solchen Momenten beobachtet der 26-Jährige fasziniert, wie sozial sich die Tiere untereinander verhalten. Die Hähne, an der Spitze der Rangordnung, sind für die Sicherheit zuständig: "Die schauen den ganzen Tag nach oben in die Luft, ob irgendwo ein Greifvogel ist, der Habicht zum Beispiel", erklärt Stilgenbauer. Bei Gefahr krähen die Hähne und alle Tiere suchen in ihrem Hühnermobil Schutz.

Rangkämpfe gibt es unter den stolzen Hähnen natürlich schon. Es muss eben geklärt werden, wer der Chef ist und wer für die Nachzucht die Hennen beglücken darf. Insgesamt herrscht aber ein fast familiärer Zusammenhalt, so der Pirmasenser. "Jeder schaut auf den anderen. Wenn ein Huhn ausgebüxt ist, schauen alle, dass es wieder reinkommt. Der Zusammenhalt ist schon wie bei einer Familie, wie bei uns Menschen."

Der Hühnerpapa kommt

Die Grundschüler können sehen, wie die Küken schlüpfen.

Das versucht Stilgenbauer auch den Kindern in der Pirmasenser Grundschule Husterhöhe zu vermitteln. Er hat einen Brutkasten mitgebracht und zeigt den Kindern die frisch geschlüpften Küken. Eine Woche bleiben die Küken noch in der Klasse, um sie in ihrer ersten Lebensphase beobachten zu können.