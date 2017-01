Lichtblick für die Geburtshilfe Einzigartiges Hebammenhaus-Konzept

Vertrauen stärken, Ängste lösen, das ist das Motto von Gabriele Kuntz. Sie leitet seit 17 Jahren das Hebammenhaus in Pirmasens - bundesweit einmalig in dieser Form. Die 20 Hebammen begleiten über 720 Frauen im Jahr durch alle Lebensphasen der Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett, aber auch über das Jahr hinaus.

"Die Resonanz ist sehr groß, die Frauen fühlen sich wahrgenommen und gut betreut", so Hebamme Gabriele Kuntz

"Schwangere Frauen können sich das an Hebammenhilfe suchen, was sie brauchen, sie müssen nur zugreifen", sagt Gabriele Kuntz. Sie ist seit 30 Jahren Hebamme - für sie ist ihr Beruf eine Herzensangelegenheit.

Ein Schiedsspruch im September 2015 hat festgelegt, was die Krankenkassen seit Anfang des Jahres freiberuflichen Geburtshelferinnen bezahlen müssen. Allerdings sollte die Hebamme einen Antrag stellen und mindestens vier Geburtshilfen im Jahr nachweisen. Gabrielle Kuntz hofft nun, dass viele Hebammen zur Geburtshilfe zurückkehren.

Mittlerweile hat auch das Städtische Krankenhaus in Pirmasens die Geburtshilfe um einen Hebammenkreißsaal erweitert. Der Hebammenkreißsaal ist ein zusätzliches Versorgungskonzept und auch in dieser Form einmalig in Rheinland-Pfalz. Hauptunterschied zum Standardkreißsaal ist, dass die Betreuung unter der Geburt und im Wochenbett ausschließlich von Hebammen geleistet wird.