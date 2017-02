Kinder von drogenabhängigen Eltern leiden mit Wenn Mama an der Nadel hängt

Darunter hat vor allem Tochter Anna* gelitten. Denn unter Drogeneinfluss war ihre Mutter nicht mehr sie selbst. Die Schuldgefühle begleiten sie seitdem jedoch täglich: "Auf der einen Seite in der Sucht gefangen zu sein, zu merken, wie groß die Sucht eigentlich ist, wie sie einen einnimmt. Und andererseits sein Kind zu sehen und nicht handlungsfähig genug zu sein um halt wirklich als Mutter vernünftig da sein zu können." An dem Zeitpunkt hat Sandra B. festgestellt: "Das ist nicht das Leben, das ich möchte und hier geht's auch nicht mehr weiter."

Kinder aus Suchtfamilien sind kein Einzelfall Laut der Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e.V. kurz NACOA leben in Deutschland schätzungsweise rund sechs Millionen erwachsene Menschen, die in Suchtfamilien aufgewachsen sind. Rund jedes sechste Kind in Deutschland ist von der Suchtkrankheit der drogenabhängigen Eltern betroffen - und somit häufig emotional belastet. Mehr als zwei Millionen Kinder unter 18 Jahren leben aktuell mit alkoholkranken Müttern und/oder Vätern zusammen. Alarmierend ist zudem: Kinder aus Suchtfamilien sind die größte bekannte Risikogruppe für spätere eigene Suchterkrankungen.

Und Sandra B. glaubt, dass sie es ohne die Hilfe von Martina Meyer kaum geschafft hätte, "nach einer Therapie diese Möglichkeit zu haben, das ist wirklich sehr stützend, also auch diese Gewissheit innerlich, dass jemand da ist, der einen unterstützt und hilft, das gibt Kraft.", so die ehemals Suchtkranke. Nur mit dieser Kraft gelang es Sandra B., ihrer Tochter wieder Sicherheit im Leben zu geben.

Von Martina Meyer wird sie auch bei Behördengängen, Job- und Wohnungssuche unterstützt - ein Rundum-sorglos-Paket für Mutter und Tochter. Der Therapieverbund Ludwigsmühle in Landau bietet solche Hilfen an. Aber Geschäftsführer Dirk Kratz ist besorgt. Denn die Angebote speziell für Kinder suchtkranker Eltern gehören noch nicht zur Regelversorgung, es gibt keinen Rechtsanspruch darauf. Dabei leiden diese Kinder am Meisten. Betroffene Kinder bräuchten vor allem ein Angebot in dem sie wieder eine Beziehung und Vertrauen aufbauen können. "Und vor allem ein Angebot, wo sie wieder Kind sein können.", sagt der Vorsitzende des Therapieverbunds.